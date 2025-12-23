فصل التيار الكهربائي عن بعض قرى دكرنس في الدقهلية الجمعة.. اعرف الأماكن

18 حجم الخط

أعلنت رئاسة مركز ومدينة دكرنس في محافظة الدقهلية عن خطاب من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء – هندسة كهرباء دكرنس،يفيد بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن لوحة مغذيات دكرنس القديمة يوم الجمعه الموافق 26 / 12 / 2025، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بمحطة محولات ميت فارس

واوضحت رئاسة دكرنس مواعيد فصل التيار الكهربائي لوحة مغذيات دكرنس القديمة لمدة 4 ساعات، وذلك من الساعة السادسه صباحًا حتى الساعة التاسعة صباحا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بمحطة محولات ميت فارس

المناطق المستهدفة بانقطاع الكهرباء

وأشارت رئاسة دكرنس الي المناطق التي تتاثر بانقطاع الكهرباء خلال فترة الصيانة وهي

مجلس المدينة – المركز – المستشفى – ميت مجاهد – ميت الحلوج – الجوازات _ مجمع المحاكم _ الاداره التعليميه _ منطقه المجزر _ منطقه السكه الحديد _ميت النحال _ ديمشلت _ميت النحال.

وتهيب رئاسة مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية لرئاسة المحاسب هاني سليمان المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة انقطاع الكهرباء.

