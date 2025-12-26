نائب وزير التعليم العالي: مصر تضخ استثمارات إيجابية في مجال الذكاء الاصطناعي

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي أن العديد من الشركات العالمية الكبرى بدأت عملها في مصر وهو مؤشر مهم على التقدم الذي يشهده قطاع البحث العلمي والتكنولوجيا.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية والخمسين من المؤتمر الدولي السنوي لرابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا الذي استضافته جامعة بدر بالقاهرة.

وأضاف أن هناك حراكًا ملحوظًا لتوفير الإمكانيات للعلماء والباحثين في مصر فضلا عن استثمارات ايجابية في مجال الذكاء الاصطناعي مع التاكيد على اهمية استخدام بنك المعرفة المصري.

استحداث منصب نائب وزير التعليم العالي للابتكار

واوضح عثمان أنه لأول مرة يتم استحداث منصب نائب وزير للابتكار بوزارة التعليم العالي مشيرا الى ان عدد مؤسسات التعليم العالي يبلغ 128 جامعة متنوعة و11 مركزًا بحثيًّا اضافة إلى نحو 4 ملايين طالب في الدراسات العليا مؤكدا أن هناك عملا كبيرا لابد من القيام به للاعتماد على اقتصاد المعرفة.

واشاد عثمان بالمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير الماضي والتي تستهدف التحالف مع المؤسسات والشركات لتنفيذ مشروعات تخدم المجتمع في مجالات التصميم والالكترونيات وتصنيع المواد المرجعية للدواء والطاقة المتجددة.

واوضح أن هناك 9 تحالفات تغطي مجالات اقتصادية مهمة داعيا الجميع إلى التعاون لاثبات قدرة الجامعات والمؤسسات الصناعية على خوض غمار اقتصاد المعرفة.

وجاء انعقاد المؤتمر في اطار حرص جامعة بدر على دعم البحث العلمي وتعزيز الحوار بين العلماء والخبراء بما يسهم في طرح رؤى علمية عملية تخدم قضايا التنمية في مصر

ويهدف المؤتمر الدي استمر علي مدار يومين بجامعة بدر إلى بحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي في مصر من خلال تطوير القطاع الصحي وتبني التقنيات الحديثة في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية والعلوم الحياتية والطاقة والهندسة بما يعكس الدور المحوري للبحث العلمي والابتكار في دعم مسارات التنمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.