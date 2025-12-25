الخميس 25 ديسمبر 2025
أخبار مصر

زيادة حركة الركاب والرحلات الجوية بالمطارات المصرية في 2025

المطارات المصرية
 حققت المطارات المصرية التابعة للشركة المصرية للمطارات طفرة غير مسبوقة في معدلات التشغيل خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، بما يعكس قوة الأداء وانتظام التشغيل وارتفاع كفاءة منظومة الطيران المدني.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمؤشرات أداء حركة التشغيل داخل المطارات المصرية، ووفقًا للبيانات التشغيلية المعتمدة التي أظهرتها إحصائيات الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مناطق الجذب السياحي بجمهورية مصر العربية.

وقد أظهرت الإحصائيات تسجيل نمو قياسي في حركة الركاب، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب خلال مرحلتي السفر والوصول بالمطارات المصرية خلال عام 2025 نحو 28 مليون راكب، مقابل 22.9 مليون راكب خلال عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 22.3%، وهو ما يمثل مؤشرًا واضحًا على تصاعد حركة السفر والسياحة وانتظام التشغيل بمختلف المطارات.

كما سجلت عدد الرحلات الجوية خلال عام 2025 نحو 
209.800 رحلة، مقارنة بـ 173.800 رحلة خلال عام 2024، محققًا نسبة نمو بلغت 20.7%، بما يعكس ارتفاع معدلات التشغيل واستدامة الأداء التشغيلي بكفاءة عالية.

وتزامن هذا النمو مع زيادة ملحوظة في حركة السفر الدولية إلى المطارات المصرية، خاصة المطارات الواقعة بالمدن السياحية، خلال موسم الشتاء واحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس، في ظل الإقبال المتزايد على المقاصد السياحية المصرية المتنوعة.

وفي هذا السياق، تواصل منظومة الطيران المدني متابعة الأداء التشغيلي بالمطارات على مدار الساعة، لضمان تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمن، والحفاظ على انسيابية حركة السفر والوصول وسرعة إنهاء الإجراءات، لاسيما خلال فترات الذروة، بما يسهم في دعم كفاءة التشغيل وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمسافرين.

