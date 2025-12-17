مدير تعليم سوهاج يتناول وجبة الإفطار مع طالبات مدرسة الأمل للصم (صور)

18 حجم الخط

قام الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بمتابعة سير العمل بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بسوهاج، وحرص خلال زيارته على الاطمئنان على إجراءات منظومة التغذية المدرسية بالمدرسة وتقديم وجبة صحية وآمنة لطالبات القسم الداخلي بالمدرسة.

كما حرص على مرافقة أطباء الطب البيطري المكلفين باستلام وفحص اللحوم ومكونات وجبات الغذاء المخصصة للطالبات، ووجه بتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان ومتابعة منظومة التغذية بدقة من القائمين عليها، لضمان وصول وجبات صحية ونظيفة للطالبات، وذلك برفقة فاضل النحاس مدير عام التعليم العام بالمديرية.

وفي لفتة إنسانية حرص وكيل الوزارة على مشاركة بناته من طالبات المدرسة طعام الإفطار في أجواء أسرية تعبر عن تلاحم جميع العاملين بالتربية والتعليم مع الطلاب وحرصهم عليهم.

وأوضح وكيل الوزارة التربية والتعليم أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين مديريتي التربية والتعليم ومديرية القوى العاملة تأهيل طلاب مدارس التربية الخاصة لسوق العمل، وذلك في ختام المرحلة الأولى للدورة

وخلال الزيارة قام وكيل الوزارة ومرافقوه بتكريم 8 طالبات بالمدرسة لفوزهن بالمراكز الأولى في مسابقات الصحافة المنزلية، وأشاد بدور إدارة المدرسة وهيئة التدريس بها لمجهودهم المتميز مع طالبات المدرسة وتحفيزهم وصقل مواهبهم في جميع الأنشطة، وتفقد الأقسام الداخلية للمدرسة مثل قسم التريكو وقسم المنسوجات والزخرفة وأشاد بمنتجات الطلاب في كافة الأقسام ووجه باستمرار دعم الطالبات وتطوير مهاراتهم في جميع الأقسام.

وحرص وكيل الوزارة على متابعة سير العمل بفصل متعددي الإعاقة باعتباره أول فصل تعليمي لمتعددي الإعاقة يتم افتتاحه على مستوى مدارس التربية الخاصة في محافظة سوهاج لاستيعاب الطلاب متعددي الإعاقات مثل الإعاقة البصرية والسمعية معًا، وذلك عقب قيام المديرية بتأهيل وتدريب 4 معلمين من معلمي المدرسة و3 موجهين على أساليب ونظم التعامل مع الطلاب متعددي الإعاقة.

