الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يحيل العاملين بمركز شباب قرية عنيبس للتحقيق

محافظ سوهاج فى زيارة
محافظ سوهاج فى زيارة مركز شباب عنيبس مغلق
18 حجم الخط

 أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة بقرية عنيبس التابعة لمركز جهينة، وذلك في إطار حرصه المستمر على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على الأوضاع العامة بالشوارع، والتفاعل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، وقد رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعامر آدم رئيس مركز ومدينة جهينة.

محافظ سوهاج يتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويحيل العاملين بمركز شباب القرية للتحقيق 

واستهل محافظ سوهاج الجولة بتفقد مركز شباب عنيبس، موجها بإحالة جميع الموظفين بالمركز إلى التحقيق نظرا لإغلاق مركز الشباب وحرمان أهالي وشباب القرية من ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية بالمركز، كما تفقد الوضع العام بمدرسة عنيبس الإعدادية القديمة، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة.
 

وتفقد المحافظ أيضا الوحدة الصحية بالقرية، موجها بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف، كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتغيبين دون إذن مسبق أو مبرر، كما تفقد الاستقبال وبعض العيادات، والتقى عددا من المواطنين المترددين على الوحدة، واطمأن منهم على مستوى الخدمات العلاجية المقدمة، موجها بضرورة توفير طبيب بشرى مقيم بشكل دائم بجميع الوحدات الصحية مع توفير في حالة حدوث أية ظروف طارئة له. 

 

شملت جولة المحافظ كذلك تفقد مبنى المعهد الأزهري القديم للفتيات المتوقف عن العمل، موجها بعقد اجتماع تنسيقي يضم  رئيس المنطقة الأزهرية، والشئون القانونية بالمحافظة، ورئيس مركز ومدينة جهينة، ورئيس الوحدة القروية،  للعمل على دراسة الموقف القانوني للمعهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيله، أو توفير موقع بديل لإنشاء معهد جديد للفتيات. 

واختتم المحافظ الجولة بتفقد محطة صرف صحي نجع عبد الكريم، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها 79%، وتم توريد الأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 90%، بينما بلغت نسبة تنفيذ أعمال الشبكات وخط الطرد 80% حتى الآن، ومن المتوقع نهو الأعمال في مارس العام القادم.

ووجه المحافظ بعمل محاضر انضماميه ومعاينة الموقف التنفيذي لكافة محطات الصرف الصحي بالتنسيق مع فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، على أن يتم عقد اجتماع برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة بحضور كافة الجهات المعنية لتذليل أية معوقات ووضع الحلول العاجلة لتشغيل المحطات المتوقفة.
 

توفير 10 حاويات للقمامة يتم توزيعها بمعرفة أهالي القرية، داعيا أهالي القرية 
 

وخلال تفقده لشوارع القرية، وجه المحافظ بتوفير 10 حاويات للقمامة يتم توزيعها بمعرفة أهالي القرية، داعيا أهالي القرية بالالتزام وعدم إلقاء القمامة خارج الحاويات المخصصة لذلك، كما وجه بمراجعة كافة المطبات الصناعية الموجودة بالقرية وبيان مدى سلامتها الفنية، وطالب بالتنسيق مع مدير فرع إسعاف سوهاج لعمل دراسة لإنشاء وحدة إسعاف، مع دراسة امكانية إنشاء وحدة إطفاء أيضا بالقرية.

 وقد التقى المحافظ بعدد من المواطنين من أهالي القرية، واستمع إلى شكواهم ومطالبهم، ووجه بتنفيذ عدد منها على الفور، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة الطلبات الأخرى تمهيدًا لتنفيذها، موجها بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحية للتخفيف عن مرضى الغسيل الكلوي بالقرية لتلقي جلسات الغسيل بمستشفى طهطا العام، بدلا من مستشفى جهينة نظرا لقرب المسافة، ورفع العبء عن كاهلهم. 

وأكد المحافظ استمرار الجولات الميدانية المفاجئة لمتابعة الوضع العام والوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة في جميع أنحاء المحافظة.

الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج انتظام سير العملية التعليمية سير العملية التعليمية مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الحضور والانصراف سوهاج اليوم مستوى الخدمات المقدمة

