نائب محافظ سوهاج يفتتح المؤتمر الثالث لمركز القلب والجهاز الهضمي (صور)

افتتح الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثالث لمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج، والذي يعقد على مدار يومي 18–19 ديسمبر 2025 بحضور كل من الدكتور محمد خليفة نور الدين مدير عام مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج، الدكتور حاتم أمين مدير معهد الأورام بسوهاج، والدكتور أحمد فوزي نقيب الأطباء بسوهاج.

نائب المحافظ يفتتح المؤتمر الثالث لمركز القلب والجهاز الهضمي

ويُعد المؤتمر إنجازًا علميا جديدا للمركز، حيث تم اعتماده رسميًا من المجلس الصحي المصري، ليكون السابقة الثانية بعد اعتماد مؤتمر القلب لهذا العام، وهو ما يضع مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج ضمن أوائل المراكز على مستوى الجمهورية التي تحظى باعتماد مؤتمراتها العلمية من المجلس الصحي المصري، فضلًا عن كونه أول مؤتمر معتمد على مستوى صعيد مصر في تخصصه.

وانعقد المؤتمر هذا العام بقاعة نادي التجديف بسوهاج، مستهدفًا أطباء الجهاز الهضمي والكبد، والباطنة، وجراحة الجهاز الهضمي والكبد، في إطار دعم التعليم الطبي المستمر وتبادل الخبرات العلمية والعملية.

وشهدت فعاليات المؤتمر حضور نخبة من عمداء كليات الطب وأساتذة وعلماء التخصص من مختلف جامعات الجمهورية، حيث ناقش المؤتمر أحدث المستجدات العلمية والتقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد، بما يسهم في الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة في محافظات الصعيد.

وأكد نائب محافظ سوهاج، في كلمته، أن دعم الدولة للبحث العلمي والتعليم الطبي المستمر يعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين جودة الخدمات الصحية وبناء كوادر طبية مؤهلة، مشيدًا بالدور المتنامي الذي يقوم به مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج كمؤسسة طبية وتعليمية رائدة على مستوى الإقليم.

