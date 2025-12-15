محافظ سوهاج يتابع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء

18 حجم الخط

تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء، حيث تم تلقي ٤٧ ألف ١٠٥ طلب تصالح على مخالفات البناء تقدم بها المواطنين بسوهاج منذ بدء تلقي طلبات التصالح والعمل بالقانون الجديد في 7 مايو العام الماضي وحتى الآن، بمختلف المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، فيما وصلت نسبة أعمال لجان البت ٩٤.٨١%، وقد تم الانتهاء من ١٥٣٣٤ نموذج 8 قبول و8 معدل.

تشكيل لجنة للمرور على المراكز التكنولوجية

وأكد المحافظ استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، داعيا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وتقنين أوضاعهم، وفقًا لأحكام القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، مؤكدا على تقديم كافة أوجه التعاون والتيسير عليهم.

ووجه " سراج " بتشكيل لجنة للمتابعة المستمرة والمرور المفاجئ على المراكز التكنولوجية للتأكد من انتظام العمل بمنظومة التصالح، وكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز التكنولوجية، وتراخيص البناء والهدم، ورخص المحال العامة، ومختلف الخدمات التي تهم المواطن بصفة يومية، ومتابعة الإجراءات للتيسير على المواطنين والإنجاز في ملف التصالحات في ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بإنهاء هذا الملف الهام والحيوي، وعرض الملاحظات الخاصة بطلبات المواطنين، وتحديد أسباب تأخيرها إن وجدت لتحديد المسئوليات.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من جميع الطلبات في أسرع وقت ممكن، والمتابعة المستمرة لكافة الطلبات بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وإزالة أية معوقات.

