الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يتابع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء

اللواء الدكتور عبدالفتاح
اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج
18 حجم الخط

تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء، حيث تم تلقي ٤٧ ألف ١٠٥ طلب تصالح على مخالفات البناء تقدم بها المواطنين بسوهاج منذ بدء تلقي طلبات التصالح والعمل بالقانون الجديد في 7 مايو العام الماضي وحتى الآن، بمختلف المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، فيما وصلت نسبة أعمال لجان البت ٩٤.٨١%، وقد تم الانتهاء من ١٥٣٣٤ نموذج 8 قبول و8 معدل.

تشكيل لجنة للمرور على المراكز التكنولوجية

وأكد المحافظ استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، داعيا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وتقنين أوضاعهم، وفقًا لأحكام القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، مؤكدا على تقديم كافة أوجه التعاون والتيسير عليهم.

ووجه " سراج " بتشكيل لجنة للمتابعة المستمرة والمرور المفاجئ على المراكز التكنولوجية للتأكد من انتظام العمل بمنظومة التصالح، وكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز التكنولوجية، وتراخيص البناء والهدم، ورخص المحال العامة، ومختلف الخدمات التي تهم المواطن بصفة يومية، ومتابعة الإجراءات للتيسير على المواطنين والإنجاز في ملف التصالحات في ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بإنهاء هذا الملف الهام والحيوي، وعرض الملاحظات الخاصة بطلبات المواطنين، وتحديد أسباب تأخيرها إن وجدت لتحديد المسئوليات.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من جميع الطلبات في أسرع وقت ممكن، والمتابعة المستمرة لكافة الطلبات بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وإزالة أية معوقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج تراخيص البناء طلبات التصالح على مخالفات البناء ملف التصالح على مخالفات البناء محافظ سوهاج

مواد متعلقة

التنفيذ يبدأ 22 يناير، اعتماد نشرات ندب المعلمين بسوهاج

إقبال ملحوظ على التصويت في لجنة مدرسة برديس الثانوية بسوهاج (فيديو وصور)

مؤسسة هولندية تتبرع بأجهزة ومعدات قيمتها 200 مليون جنيه لدعم مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج

غرفة العمليات الرئيسية بسوهاج تتابع سير انتخابات النواب بالدائرة السابعة بالبلينا

مدير أمن سوهاج يتفقد قوات تأمين اللجان الانتخابية في دائرة البلينا الملغاة (فيديو)

انتخابات النواب، 55 لجنة فرعية تستقبل 354 ألف ناخب في دائرة البلينا الملغاة بسوهاج

جاهزية 48 مقرا انتخابيا و55 لجنة فرعية لانتخابات النواب بالبلينا في سوهاج غدا

محافظ سوهاج: تنفيذ 25 ألفا و823 مشروعا للشباب بقيمة 5.2 مليار جنيه

الأكثر قراءة

تشكيل مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

التحقيق مع حارس أمن بتهمة التحرش بأطفال داخل مدرسة دولية بالمقطم

الأهلي يقترب من إعلان التجديد لديانج لمدة ثلاثة مواسم

تفسير حلم الحج في المنام وعلاقته بالشفاء من المرض وزوال الهموم

وزير التعليم: تطوير شامل للمناهج من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي

"سور الأزبكية" يرفع استغاثة للرئيس لإنقاذ مشاركته بمعرض الكتاب 2025

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

126.15 جنيها، سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين 15-12-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحج في المنام وعلاقته بالشفاء من المرض وزوال الهموم

الإفتاء تؤكد وجوب الوجود لله بالدليل من القرآن الكريم

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads