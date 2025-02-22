طريقة عمل صلصة الطماطم، للتخزين لعام كامل

طريقة عمل صلصة الطماطم، تعتبر صلصة الطماطم من المكونات الأساسية في العديد من الأطباق، وتوفر طريقة تخزينها الوقت والجهد عند إعداد الوجبات، وهذه الأيام تعد هي الوقت المناسب لتخزينها، لأن أسعار الطماطم انخفضت بشكل كبير.



وتحضير صلصة الطماطم منزليًا وتخزينها بطريقة صحيحة يضمن توفرها على مدار العام، ويوفر بديلًا صحيًا عن المنتجات الجاهزة التي قد تحتوي على مواد حافظة. باتباع هذه الخطوات، يمكن الاستمتاع بصلصة طماطم طبيعية ولذيذة في أي وقت.



في هذا التقرير، نستعرض طريقة عمل صلصة الطماطم في البيت وتخزينها بطريقة صحية وآمنة للحفاظ على جودتها لأطول فترة ممكنة.

تخزين صلصة الطماطم



مكونات عمل صلصة الطماطم لتخزينها

5 كيلوجرامات من الطماطم الناضجة

ملعقة كبيرة من الملح

ملعقة صغيرة من السكر (اختياري)

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

فصان من الثوم (اختياري)

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود أو التوابل المفضلة (اختياري)

طريقة تحضير صلصة الطماطم لتخزينها

تحضير الطماطم: تغسل الطماطم جيدًا بالماء، ثم يتم تقطيعها إلى أنصاف أو أرباع حسب حجمها.

السلق: توضع الطماطم في قدر كبير على نار متوسطة وتترك حتى تصبح طرية وتخرج عصارتها.

الطحن: بعد أن تبرد قليلًا، يتم تمرير الطماطم في الخلاط أو استخدام مصفاة لفصل القشور والبذور عن الصلصة.

التصفية: يتم تصفية الخليط الناتج للحصول على قوام ناعم وخالٍ من الشوائب.

الطهي: تسكب الصلصة في قدر على نار متوسطة، ثم يضاف الملح والسكر وزيت الزيتون والتوابل، وتُترك على نار هادئة لمدة 30-40 دقيقة حتى تتكثف.

التعبئة والتخزين: تُترك الصلصة حتى تبرد قليلًا، ثم تُعبأ في برطمانات زجاجية نظيفة ومعقمة، وتُحكم إغلاقها جيدًا.

أفضل طرق تخزين صلصة الطماطم

في الفريزر: يمكن حفظ الصلصة في أكياس أو علب بلاستيكية مخصصة للتجميد، مع ترك مساحة صغيرة للتمدد.

في الثلاجة: يمكن حفظ الصلصة في برطمانات محكمة الغلق لمدة تصل إلى أسبوع.

التخزين طويل الأمد: لحفظ الصلصة لفترة طويلة خارج الثلاجة، يمكن تعقيم البرطمانات وإحكام غلقها جيدًا باستخدام طريقة الحفظ بالحمام المائي.

طريقة الحفظ بالحمام المائي لتخزين صلصة الطماطم طويل الأمد



خطوات عمل صلصة الطماطم

هذه الطريقة تساعد على تخزين الصلصة خارج الثلاجة لأشهر دون أن تفسد، من خلال قتل البكتيريا ومنع دخول الهواء إلى البرطمانات.

خطوات الحفظ بالحمام المائي بالتفصيل:



تعقيم البرطمانات:

اغسلي البرطمانات الزجاجية والأغطية جيدًا بالماء الساخن والصابون.

ضعي البرطمانات في قدر كبير مملوء بالماء المغلي لمدة 10 دقائق لتعقيمها.

اخرجيها بحذر باستخدام ملقط وضعيها على منشفة نظيفة حتى تجف.

تعبئة الصلصة:

بعد طهي الصلصة وتبريدها قليلًا، اسكبيها في البرطمانات وهي لا تزال دافئة، مع ترك مسافة نصف سنتيمتر تقريبًا من الحافة.

امسحي حواف البرطمان بقطعة قماش نظيفة للتأكد من عدم وجود بقايا طعام قد تؤثر على الإغلاق.

أغلقي البرطمانات بإحكام.

الحمام المائي (البسترة):

ضعي منشفة مطوية في قاع قدر كبير (لمنع تلامس البرطمانات مباشرة مع قاع القدر).

ضعي البرطمانات في القدر، ثم املئيه بالماء الساخن حتى يغمر البرطمانات بمقدار 2-3 سنتيمترات.

اتركي الماء يغلي على نار متوسطة لمدة 30-40 دقيقة لتعقيم المحتوى وضمان تفريغ الهواء من البرطمانات.

التبريد والتخزين:

بعد انتهاء الوقت، أطفئي النار واتركي البرطمانات في الماء لمدة 5 دقائق.

اخرجي البرطمانات بحذر وضعيها على منشفة نظيفة في مكان بعيد عن التيارات الهوائية، واتركيها لتبرد تمامًا لمدة 12-24 ساعة.

بعد التبريد، تأكدي من أن الغطاء مغلق بإحكام (يجب ألا يتحرك عند الضغط عليه).

التخزين:

احفظي البرطمانات في مكان جاف ومظلم بعيدًا عن الحرارة والرطوبة.

يمكن أن تدوم الصلصة من 6 أشهر إلى سنة بدون الحاجة إلى التبريد، طالما أن الأغطية مغلقة بإحكام ولم يحدث انتفاخ أو تسرب.

نصيحة:

عند فتح أي برطمان، تأكدي من عدم وجود رائحة غريبة أو تغير في اللون قبل الاستخدام. إذا كان الغطاء منتفخًا أو الصلصة تصدر فقاعات، فهذا يعني أنها فاسدة ولا يجب تناولها.

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