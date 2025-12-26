منتخب مصر يواجه جنوب أفريقيا في لقاء البحث عن الذات.. المباراة تحسم الصدارة وبطاقة التأهل لدور الـ16 بالكان.. الفراعنة يسعون إلى الثأر من الأولاد ومحو ذكرى 2019.. والعميد يجهز مفاجآت بالتشكيل

18 حجم الخط

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، مواجهة صعبة أمام منتخب جنوب أفريقيا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أدرار الكبير بمدينة أغادير المغربية، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًّا في المغرب.

لقاء الصراع على صدارة المجموعة الثانية

مواجهة مصر وجنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، تحمل عنوان “لقاء الصدارة”، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز، من أجل الانفراد بصدارة المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا، أما الهدف الثاني لكليهما فهو حسم بطاقة التأهل رسميا لدور الـ16 بالكان، قبل الجولة الأخيرة في دور المجموعات.

منتخب مصر يسعى للثأر من “الأولاد”

كما تحمل مواجهة منتخب مصر أمام “البافانا بافانا” طابعًا ثأريًّا لدى الفراعنة، خاصة أن منتخب جنوب أفريقيا فاز عليه أمام جماهيره باستاد القاهرة بهدف نظيف، في آخر مواجهة رسمية جمعتهما وأطاح به من دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا نسخة 2019 التي استضافتها مصر، وتسببت وقتها حالة من الحزن الشديد في الشارع المصري واستقال على إثرها مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل برئاسة الرئيس الحالي هاني أبو ريدة.

لذلك فإن منتخب مصر يسعى لرد الاعتبار والثأر من منتخب جنوب إفريقيا، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل مصالحة الجماهير المصرية الطامحة في حصد اللقب الأفريقي للمرة الثامنة.

تغييرات منتظرة في تشكيلة الفراعنة

منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن، استعد جيدا للمباراة، ودرس مواطن القوة والضعف في منتخب البافانا بافانا، وأعد العدة من أجل حسم الثلاث نقاط، وبات من المؤكد أن يشهد منتخب مصر بعض التغييرات المحدودة في التشكيلة الأساسية للفريق أمام جنوب أفريقيا، نظرا إلى اختلاف المنافس وقدراته الفنية والتكتيكية عن منتخب زيمبابوي منافس الجولة الأولى.

وبحسب التسريبات الواردة من معسكر منتخب مصر، فمن المتوقع أن يدفع حسام حسن بالقوة الضاربة الهجومية في الفريق، كما استقر العميد إلى حد كبير على الدفع برامي ربيعة في مركز المساك إلى جانب ياسر إبراهيم مع الاحتفاظ بحسام عبد المجيد على دكة البدلاء.

نتائج مصر وجنوب أفريقيا في الجولة الأولى

وخطف منتخب مصر فوزًا قاتلًا أمام زيمبابوي في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، حيث سجل قائده محمد صلاح هدف الفوز في الدقيقة 90+1، فيما فاز منتخب جنوب أفريقيا على أنجولا بنفس النتيجة.

الفائز في لقاء مصر وجنوب أفريقيا اليوم الجمعة، سيحجز رسميًّا بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي، حيث يرتفع رصيده لـ6 نقاط وينفرد بصدارة المجموعة، أما في حالة التعادل، سيتحتم على الفريقين انتظار حسم بطاقة التأهل إلى الجولة الأخيرة، حيث يواجه الفراعنة منتخب أنجولا، فيما يلتقي جنوب أفريقيا مع زيمبابوي.

تعديلات محدودة في تشكيلة منتخب مصر

استقر حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على تشكيل الفراعنة التي ينوي الدفع بها في مواجهة جنوب أفريقيا، في لقاء الفريقين اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2025، التي انطلقت فعالياتها في المغرب الأحد الماضي.

وبات من المؤكد أن تشهد تشكيلة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا، تغييرات محدودة ما بين لاعبين إلى ثلاثة لاعبين، حيث اقترب مصطفى محمد من العودة للتشكيلة الأساسية في مركز رأس الحربة، ودخول رامي ربيعة أساسيًّا في مركز قلب الدفاع على حساب حسام عبد المجيد، كما يقترب زيزو من دخول التشكيلة الأساسية ربما على حساب تريزيجيه.

ونظرا إلى رغبة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر القوية في تحقيق الفوز على جنوب إفريقيا، وحصد الثلاث نقاط وتصدر المجموعة الثانية، فقد استقر على الدفع بالقوة الضاربة الهجومية في تشكيلة الفراعنة في لقاء اليوم، في ثاني مباريات الفريق بأمم أفريقيا 2025.

تشكيل منتخب مصر الأقرب أمام زيمبابوي

وبات الأقرب أن يدخل منتخب مصر مباراته أمام زيمبابوي الليلة بتشكيل يضم كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد فتوح.

الوسط الدفاعي: مروان عطية - حمدي فتحي.

الوسط الهجومي: زيزو (تريزيجيه) - إمام عاشور - محمد صلاح.

رأس الحربة: عمر مرموش (مصطفى محمد).

الاختبار الأصعب للفراعنة في المغرب

تحمل المواجهة بين منتخب مصر ونظيره جنوب أفريقيا الرقم 13 في تاريخ مواجهات الفريقين على المستويين الرسمي والودي، حيث جمعتهما من قبل 12 مواجهة، وتمثل المواجهة الرابعة بينهما في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

تعد مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، الأصعب للفراعنة في المجموعة الثانية، لأنها ستحسم صدارة المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، كما أنها ستكون اختبارًا حقيقيًّا لأبناء حسام حسن، بعد الأداء المتذبذب للفراعنة في الجولة الأولى أمام زيمبابوي، على الرغم من تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا

التقى منتخب مصر مع جنوب إفريقيا في 12 مواجهة سابقة، خمس مواجهات رسمية و7 مواجهات ودية.. جاءت نتائجها على النحو التالي:

3 مواجهات رسمية بين مصر وجنوب أفريقيا

ثلاث مواجهات رسمية جمعت منتخب مصر مع جنوب أفريقيا في كأس الأمم الإفريقية، حقق خلال منتخب مصر الفوز مرتين، الأولى في نسخة 1996 على أرض جنوب أفريقيا، وفاز فيها منتخب مصر بهدف سجله أحمد الكاس في الجولة الأخير بدور المجموعات.

المواجهة الثانية بين منتخب مصر وجنوب أفريقيا كانت في نهائي أمم أفريقيا نسخة 1998 في بوركينا فاسو، وانتهت لصالح منتخب مصر بثنائية نظيفة سجلهما أحمد حسن وطارق مصطفى.

أما المواجهة الثالثة بين مصر وجنوب أفريقيا على مستوى بطولة كأس الأمم الإفريقية، فكانت في نسخة 2019 في ضيافة مصر، وحسمها منتخب البافانا بافانا لصالحه بهدف نظيف، وإقصاء الفراعنة من دور الـ16.

كما التقى منتخب مصر مع جنوب أفريقيا في مواجهتين في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، انتهت واحدة منهما بالتعادل، فيما انتهت الثانية بفوز منتخب البافانا بافانا.

7 مواجهات ودية جمعت مصر مع جنوب أفريقيا

التقى منتخب مصر مع جنوب أفريقيا في تاريخ مواجهات المنتخبين، في 7 مواجهات ودية، حقق خلالها الفراعنة الفوز في مواجهتين فقط فيما تعرض للخسارة في 5 مواجهات.

إذن 12 لقاء جمع بين مصر وجنوب أفريقيا سواء على المستوى الرسمي أو الودي ولم يفز منتخب مصر سوى في 4 مواجهات فيما تعرض للخسارة في 7 مواجهات، وتعادلا في مواجهة يتيمة.

