زيدان يتابع مباراة الجزائر والسودان بأمم أفريقيا، تعرف على السبب

كأس الأمم الأفريقية 2025، تواجد الأسطورة زين الدين زيدان نجم الكرة الفرنسية وريال مدريد السابق في ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، لمتابعة مباراة الجزائر والسودان ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويشارك نجل زين لوكا زيدان في المباراة بشكل أساسي.

وجاء تشكيل الجزائر أمام السودان كالتالي:

حراسة المرمى: لوكا زيدان (غرناطة)

خط الدفاع: عيسى ماندي (ليل)، ريان آيت نوري (مانشستر سيتي)، أمير بيسبايني (دورتموند)، رافيك بلجالي (فيرونا)

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر (دينامو زغرب)، هشام بوعلوي (نيس)، رياض محرز (الأهلي السعودي)، فارس شايبي (فرانكفورت)

خط الهجوم: بغداد بونجاح (السد)، محمد الأمين عمورة (فولفسبورج)



وجاء تشكيل السودان اليوم أمام الجزائر في كأس أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: مونجد أبوزيد

خط الدفاع: محمد أحمد سعيد، مصطفى محمد عبد القادر، ياسر عوض بوشارة، باخيت نميرا

خط الوسط: أبواغلا محمد، عبد الرزاق طه، عمار كامل الدين طيفور، محمد مأمون، صلاح الدين عادل أحمد

خط الهجوم: أبو بكر مأمون

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسودان في كأس أمم إفريقيا 2025

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات كأس الأمم الإفريقية 2025 بتقنية HD.

وتذاع مباراة الجزائر والسودان على قنوات beIN Sports MAX 1, 2.

معلق مباراة الجزائر والسودان في كأس أمم إفريقيا 2025

أسندت شبكة بي إن سبورتس إلى المعلق حسن العيدروس مهمة التعليق على مباراة الجزائر والسودان في كأس الأمم الإفريقية 2025.

مباراة الجزائر والسودان في كأس أمم إفريقيا 2025

بدأ منتخب الجزائر البطولة بمواجهة عربية خالصة أمام صقور الجديان وعينه على استعادة الهيبة القارية والمنافسة بقوة على اللقب متسلحا بكتيبة من النجوم المحترفين بالدوريات الأوروبية في مجموعة تضم معهم بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.

في المقابل يأمل منتخب السودان في الظهور بشكل مشرف وتحقيق مفاجأة أمام المرشح الأول في المجموعة، والخروج بنتيجة إيجابية تعزز آماله في التأهل للدور التالي.

مواعيد مباريات المجموعة الخامسة في كأس أمم أفريقيا

24 ديسمبر: بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية ـ أقيمت الساعة 2:30 عصرا.

24 ديسمبر: الجزائر والسودان ـ الساعة 5 مساء.

28 ديسمبر: غينيا الاستوائية والسودان ـ الساعة 5 مساء.

28 ديسمبر: الجزائر وبوركينا فاسوـ الساعة 7:30 مساء.

31 ديسمبر: غينيا الاستوائية والجزائر ـ الساعة 6 مساء.

31 ديسمبر: السودان وبوركينا فاسوـ الساعة 6 مساء.

