4 أمور تقلق حسام حسن قبل مواجهة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم.. البافانا بافانا لم يخسر منذ 10 مباريات.. وهذا تاريخ لقاءات المنتخبين

يستعد منتخب مصر لمواجهة مرتقبة، غدا الجمعة، أمام منافسه جنوب أفريقيا، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي تستضيفها حاليا المغرب وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

فوز منتخب مصر وجنوب أفريقيا في الجولة الأولى

وافتتح منتخب مصر مشواره في البطولة القارية بالفوز على حساب زيمبابوي بنتيجة 2-1، كما أن منتخب جنوب أفريقيا حقق نفس النتيجة أمام أنجولا في الجولة الأولى.

ورغم الفوز في المباراة الأولى إلا أن هناك 4 أمور تثير مخاوف حسام حسن مدرب الفراعنة في لقاء البافانا بافانا.

قوة منتخب جنوب أفريقيا وعدم خسارته في آخر 10 مباريات

لن تكون مواجهة منتخب جنوب أفريقيا سهلة بالنسبة للفراعنة، خاصة أن المنافس حصل على المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الماضية عام 2023.

وتأهل البافانا إلى نهائيات كأس العالم 2026، كما أنه مرشح بقوة للمنافسة على لقب النسخة الحالية للكان.

ولم يخسر منتخب جنوب أفريقيا منذ 10 مباريات متتالية حين تلقى هزيمة مباغتة أمام ليسوتو في تصفيات كأس العالم يوم 21 مارس الماضي.

ويعيش البافانا حالة من الاستقرار مع المدرب البلجيكي هوجو بروس منذ عام 2021، وهي نقطة أخرى تزيد قوة منتخب جنوب أفريقيا.

انتقادات تطول حسام حسن وتحفظات على التشكيل

يواجه حسام حسن انتقادات واسعة رغم قيادته منتخب مصر للتأهل لنهائيات كأس العالم، وتقديم بداية جيدة في كأس الأمم الإفريقية بالفوز على زيمبابوي.

وتلقى عميد لاعبي العالم السابق تعليقات سلبية عقب لقاء زيمبابوي بسبب انتقادات لاختياره التشكيل بجانب الحديث عن بعض المشاكل الفنية.

الخسارة أمام جنوب أفريقيا ستجعل حسام حسن تحت ضغط كبير في ظل التوقعات بتصاعد الانتقادات في وجه مدرب الفراعنة.

دفاع منتخب مصر مهزوز

لم يقدم دفاع منتخب مصر الأداء الأفضل دفاعيا في لقاء زيمبابوي بعدما استقبل هدفًا في الدقيقة 20 عن طريق برينس دوب.

المنتخب المصري عانى في التعامل مع الكرات المعاكسة السريعة من جانب لاعبي زيمبابوي بخلاف أن التناغم كان غائبا بين الثنائي حسام عبد المجيد وياسر إبراهيم.

وظهر الارتباك على حارس المرمى محمد الشناوي الذي أثار مخاوف جماهير منتخب مصر بسبب الأداء الباهت في مباراة زيمبابوي.

مع مطالبات بعودة رامي ربيعة للعب بجوار ياسر إبراهيم في مباراة جنوب أفريقيا، واللعب بثلاثي في الخط الخلفي على أن يكون حمدي فتحي في دور الليبرو.

الإجهاد والإصابات تضرب منتخب مصر

كما يخشى منتخب مصر أيضا الإجهاد والإصابات في مباراة جنوب أفريقيا، حيث تعرض الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي للإصابة في لقاء زيمبابوي وربما يغيبان عن مواجهة البافانا.

المنتخب المصري يواجه شبح الإجهاد والإصابات مع توالي المباريات وضيق الوقت خلال فترة البطولة.

ويسعى حسام حسن لمواجهة هذه الأزمة بتحقيق الفوز على حساب منتخب جنوب أفريقيا لضمان التأهل رسميًا لدور الستة عشر دون أي حسابات معقدة.

تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا

تحمل المواجهة القادمة بين منتخب مصر ونظيره جنوب أفريقيا الرقم 13 في تاريخ مواجهات الفريقين على المستويين الرسمي والودي، حيث جمعتهما من قبل 12 مواجهة، وتمثل المواجهة الرابعة بينهما في نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

التقى منتخب مصر مع جنوب إفريقيا في 12 مواجهة سابقة، خمس مواجهات رسمية و7 مواجهات ودية.. جاءت نتائجها على النحو التالي:

ثلاث مواجهات رسمية جمعت منتخب مصر مع جنوب أفريقيا في كأس الأمم الإفريقية، حقق خلال منتخب مصر الفوز مرتين، الأولى في نسخة 1996 على أرض جنوب أفريقيا، وفاز فيها منتخب مصر بهدف سجله أحمد الكاس في الجولة الأخير بدور المجموعات

المواجهة الثانية بين منتخب مصر وجنوب أفريقيا كانت في نهائي أمم أفريقيا نسخة 1998 في بوركينا فاسو، وانتهت لصالح منتخب مصر بثنائية نظيفة سجلهما أحمد حسن وطارق مصطفى.

أما المواجهة الثالثة بين مصر وجنوب أفريقيا على مستوى بطولة كأس الأمم الإفريقية، فكانت في نسخة 2019 في ضيافة مصر، وحسمها منتخب البافانا بافانا لصالحه بهدف نظيف، وإقصاء الفراعنة من دور الـ16.

كما التقى منتخب مصر مع جنوب أفريقيا في مواجهتين في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، انتهت واحدة منهما بالتعادل، فيما انتهت الثانية بفوز منتخب البافانا بافانا.

التقى منتخب مصر مع جنوب أفريقيا في تاريخ مواجهات المنتخبين، في 7 مواجهات ودية، حقق خلالها الفراعنة الفوز في مواجهتين فقط فيما تعرض للخسارة في 5 مواجهات.

إذن 12 جمع بين مصر وجنوب أفريقيا سواء على المستوى الرسمي أو الودي ولم يفز مصر سوى في 4 مواجهات فيما تعرض للخسارة في 7 مواجهات، وتعادلا في مواجهة يتيمة.

