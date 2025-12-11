الخميس 11 ديسمبر 2025
الأطباء تحقق في شكاوى ضد طبيب بشأن نشر محتوى طبي مخالف للقواعد العلمية الثابتة

أعلنت النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، أنها تلقت خلال الأيام الماضية عددا من الشكاوى من مرضى ومن متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الطبيب ض.ا، على خلفية نشره محتوى طبيا يتضمن معلومات تخالف القواعد العلمية الثابتة والمعتمدة في أنظمة العلاج المتبعة عالميا ومحليا، وتوجيه تعليمات طبية للمرضى على خلاف القواعد العلمية الصحيحة والمستقرة، الأمر الذي قد يترتب عليه أذى بالغ للمرضى ويخل بسلامة الممارسة الطبية.

طبيب ينشر محتوى طبيا يتضمن معلومات تخالف القواعد العلمية الثابتة والمعتمدة

 

وأوضحت النقابة في بيان لها، أنها قامت فور تلقيها هذه الشكاوى بإحالتها إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اللوائح المنظمة للعمل النقابي.

وأضافت النقابة أنها تواصلت مع كلية الطب بجامعة عين شمس للتأكد من الصفات العلمية التي يذكرها الطبيب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأفادت الكلية بأن خدمته قد تم إنهائها في عام 2023، وأنه لم يعد ضمن أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وزير الصحة يناقش رئيس الوزراء في مقترح إنشاء مستشفى النيل النموذجي للأطفال

الصحة: إغلاق 9 مراكز نساء وتوليد بالقاهرة والجيزة لمخالفتها شروط الترخيص

وأكدت النقابة العامة للأطباء حرصها الكامل على حماية المريض، وصون الممارسة الطبية الرشيدة والالتزام بالقواعد العلمية المتعارف عليها، والتعامل بكل جدية مع أي مخالفات أو تجاوزات تضر بالمرضى أو تسيء للمهنة.

وأشارت إلى أنه حال ثبوت صحة ما نُسب إلى الطبيب، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية ضده.

