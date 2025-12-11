الخميس 11 ديسمبر 2025
الصحة: إغلاق 9 مراكز نساء وتوليد بالقاهرة والجيزة لمخالفتها شروط الترخيص

أغلقت وزارة الصحة
أغلقت وزارة الصحة والسكان 9 مراكز طبية خاصة للنساء والتوليد
أغلقت وزارة الصحة والسكان 9 مراكز طبية خاصة للنساء والتوليد بمحافظتي القاهرة والجيزة لعدم التزامها بالقواعد والأصول الطبية المنظمة للعمليات القيصرية، ومخالفتها شروط الترخيص وسياسات مكافحة العدوى، وذلك في إطار جهود الوزارة للحد من العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة.

تطبيق المعايير الصحية المعتمدة من المجلس الصحي المصري 

ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وضمان تطبيق المعايير الصحية المعتمدة من المجلس الصحي المصري وفق أحدث الإرشادات العالمية. 

التعامل مع النفايات الطبية

وأسفرت حملة تفتيشية موسعة نفذتها لجان مشتركة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، بمشاركة أساتذة الجامعات وأخصائيي النساء والتوليد، عن إغلاق المنشآت التالية‎ بالقاهرة (6 مراكز)
مركز دار الأم التخصصى للنساء والتوليد والعقم – المقطم
مركز سما للولادة – البساتين 
مركز الهنا للنساء والتوليد – القاهرة الجديدة
مركز جنة المرأة لجراحات النساء والتوليد – عين شمس
مركز إيفا للنساء والولادة – المرج
مركز حواء الطبي للنساء والتوليد وأطفال الأنابيب – عين شمس
و‎بالجيزة (3 مراكز) 
مركز أمان للولادة – 6 أكتوبر
مركز فؤاد الدباح للولادة والعقم – الوراق
مركز ناصر لجراحات النساء والتوليد – الهرم
كما وُجه إنذار نهائي لمركز محمد مجدي شفيق بالعمرانية مع منح مهلة أسبوعين لتوفيق الأوضاع المتعلقة بصيانة الأجهزة والتعامل مع النفايات الطبية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم الوزارة، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أن المراكز المغلقة كانت تفتقر إلى معايير مكافحة العدوى، وتتجاهل الاشتراطات البيئية والإكلينيكية، مما يعرض الأمهات والمواليد لمخاطر صحية جسيمة.

وشددا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”، بهدف رفع جودة خدمات النساء والتوليد بالقطاع الخاص وحماية صحة الأم والطفل. 

وزير الصحة يفتتح مؤتمر أورام مصر اليوم

وزارة الصحة في غزة: 70,369 شهيدًا و171,069 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023

وأهابت وزارة الصحة والسكان بجميع المنشآت الطبية الخاصة الالتزام التام بالمعايير والاشتراطات الصحية والتعاون مع لجان التفتيش، دعمًا للجهود الوطنية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.  

