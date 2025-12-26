الجمعة 26 ديسمبر 2025
فريق بحث لتحديد هوية طفل عثر على جثته داخل رشاح مياه في منشأة القناطر

الشرطة المصرية، فيتو
تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على، جثمان طفل صغيرة داخل مياه رشاح بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتحديد هوية الطفل من خلال الاطلاع على محاضر الغياب وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث لتحديد هوية الجاني.


وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان صغيرة طافٍ بمياه الرشاح، وانتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبصحبتهم سيارات الإسعاف.

وبالفحص، تبين أن الجثمان لصغيرة في العقد الأول من العمر، وتم انتشاله ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

مقتل شاب بطلق ناري فى البدرشين

وعلى جانب آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط شخصين وفتاة بتهمة قتل شاب بطلق ناري في أحد الشوارع في منطقة البدرشين.

 

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة مركز شرطة البدرشين البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب إثر إصابته بطلق ناري، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين إن وراء ارتكاب الواقعة شخصين بتحريض من فتاة لوجود خلافات بينهما وبين المجنى عليه، وأن المتهمين طاردا المجني عليه بدراجة نارية وقام أحدهما بإطلاق النيران على المجنى عليه فسقط على الأرض مفارقا للحياة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفي سياق آخر تمكنت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم بقتل طفلة تبلغ من العمر ٥ أعوام بإحدى قري الصف، بعد استدراجها، عقب عودتها من الحضانة في إحدى المناطق النائية للانتقام من والدها لوجود خلافات بينهما.

انتشال آخر جثة لسيدة من أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار

انتشال جثة طفلة من أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار واستمرار البحث عن مفقودين

