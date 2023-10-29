القتل عقوبة المرور أمام المنزل، تفاصيل جديدة في حادث مقتل شاب بالمرج (فيديو وصور)

شهدت منطقة عزبة النخل، التابعة لنطاق قسم شرطة المرج، جريمة بشعة، إذ أقدم شخص ونجله على قتل جارهما بالمنطقة، لرفضهما مروره من أمام المنزل بسبب خلافات سابقة بينهما وبين هم المجني عليه.

“فيتو” توجهت إلى منطقة عزبة النخل وبالتحديد منزل المجني عليه، والتقت بأسرته في لايف على الصفحة الرسمية للجريدة، تحت عنوان "بسبب تجدد الخلاف على قطعة أرض بعد سنين، تفاصيل إنهاء حياة شاب على يد جيرانه بالمرج".

أسرة المجني عليه

وقال والد "رمضان عادل" المجني عليه، "إن الخلاف بيننا منذ سنوات وليس وليد اللحظة، حيث كان شقيقى - عم المجنى عليه - يشارك المتهمين في قطعة أرض تم بناؤها، وحدثت بينهم خلافات في الشراكة، فقام شقيقي بتحرير محاضر وتم الحكم فيها على المتهمين، وأقيمت جلسات عرفية بينهم لحل هذا الخلاف ومن أجل أن يأخذ كل طرف نصيبه بما يرضي الله".

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وأضاف والد المجني عليه، “بعد الجلسة أخذ كل طرف حقه لكن شقيقى لم يتنازل عن المحاضر بعد أخذ حقه، وبعدها توفي شقيقي ومنذ ذلك الحين ونحن في مشاكل مع الجناة، ولم نكن طرفا فيها لكن كانوا يتشاجرون معنا من أجل الضغط على أولاد شقيقي للتنازل ولكن لم نتدخل بين الطرفين”.

تجديد الخلافات بينهم

وتابع والد المجني عليه، “كل فترة يتجدد المشاجرات بيننا بسبب رفضهم مرورنا من أمام منزلهم، لكن بعض العقلاء من المنطقة في نهاية الأمر تدخلوا لحل المشكلة، وسرعان ما تجدد الخلاف مرة أخرى”.

محرر فيتو يحاور اسرة المجني عليه

وأردف قائلا: “يوم الواقعة ابني كان رايح يرمي الزبالة على أول الشارع، الراجل شافه ماشي قاله احنا مش قلنا يا رمضان ما تعديش من هنا تاني، فرد ابني عليه اللي تشوفه يا عم الحاج، بعدها ابنه نزل من شقته جري وراء ابني في الشارع وقام بضربه بالسكين في ظهره ورقبته وقلبه أكثر من ٤ طعنات أودت بحياته في الحال”.

وتابع “على ما أخدنا ابني في توك توك علشان نوديه المستشفى كان السر الإلهي طلع”، هكذا وصف والد المجني عليه حالة ابنه بعد طعنه، مضيفا "الدكاترة قالوا لي البقاء لله يا حاج ابنك واخد كل الطعنات دي وعاوزه.. يعيش شد حيلك".

حق اخويا يرجع

“أنا مش عاوز غير حق اخويا القصاص اللي ربنا أمرنا بيه ومش أقل منه، نفس قصاد نفس، هكذا طالبت نورهان شقيقة المجني عليه”، مشيرة إلى أنها علمت بالواقعة ولم تصدق أن شقيقها قد فارق الحياة، "لما قالولي اخوكي مضروب ومحجوز في المستشفى كنت فاكرها ضربة عادية في خناقة ما كنتش أعرف أنها ضربة هتقضي عليه".

مقتل شاب علي يد جيرانه في المرج

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تلقت إخطارًا من قسم شرطة المرج، يفيد وقوع جريمة قتل شاب على يد شخصين بسبب محاولة منعهما من الوقوف أمام منزله، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.



وتبين من خلال التحريات، العثور على جثة «رمضان عادل- 35 سنة»، مصابًا بـ4 طعنات بالرقبة والظهر، بسبب خلاف قديم مع المتهمين، وحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.