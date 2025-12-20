دائم إرساله لمصحة علاج الإدمان، إحالة المتهم بقتل شقيقه بالبدرشين

18 حجم الخط

أحالت نيابة الجيزة المتهم بقتل شقيقه بمنطقة البدرشين داخل مقر عمله للمحاكمة الجنائية.

تفاصيل اتهام شاب بقتل شقيقه بالبدرشين



وكشف أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عمدا مع سبق الإصرار، وخطط للانتقام منه، لأنه دائم إرساله إلي مصحة للعلاج من الإدمان، حيث وضع خطة وعقد العزم المصمم علي إزهاق روحه، فتوجه إلي حيث أيقن تواجده وما إن ظفر بها حتى استل - سلاحا أبيض مستخدما إياه بأن سدد له بغل طعنة قاتلة، استقرت في صدره قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.



وارتبطت تلك الجناية بجنحة آخري، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المبلغ المالي المبين وصفا وقدرا بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه سالف الذكر، وذلك بأن توجه إلي محل عمله مستوليا علي ما بحوزته من مبالغ مالية حال إحرازه لسلاح أبيض - محل الاتهام التالي.



كما أحرز سلاحا أبيض - سكين - دون أن يكون لحمله أو إحرازه أو حيازته مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

عقوبة القتل العمد

يذكر أن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).





وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".

