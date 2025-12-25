انتشال جثة طفلة من أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار واستمرار البحث عن مفقودين

18 حجم الخط

نجحت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، في انتشال جثة طفلة من أسفل أنقاض العقار المنهار بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، والذي يتكون من 5 طوابق وانهار أول أمس الثلاثاء، وسط استمرار جهود البحث والإنقاذ.

وكانت فرق الحماية المدنية قد تمكنت، أمس الأربعاء، من استخراج جثة مسن وابنته من أسفل ركام العقار، فيما تتواصل أعمال رفع الأنقاض لتسهيل عمليات البحث عن أي أشخاص آخرين يُعتقد وجودهم تحت الركام.

ووفقًا للمصادر الأمنية، ارتفع عدد المصابين جراء الحادث إلى 17 شخصًا، بينما جرى انتشال 3 جثامين حتى الآن، في حين يواصل رجال الحماية المدنية جهودهم المكثفة للعثور على باقي الضحايا المحتملين.

وفي السياق ذاته، صرحت نيابة شمال الجيزة بدفن جثماني اثنين من ضحايا حادث انهيار العقار، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة بعد انتشالهما من أسفل الأنقاض.

شهادات شهود العيان

وكشف أحد شهود العيان أن سكان العقار كانوا يعانون من تصدعات واضحة في الجدران والأسقف، وتقدموا بشكاوى سابقة إلى الحي بشأن حالة العقار، إلا أن الإجراءات لم تُستكمل.

قرارات عاجلة وإجراءات قانونية

وأصدرت الجهات المختصة قرارًا بإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار، حرصًا على سلامة السكان ومنع وقوع حوادث إضافية، كما تم فصل المرافق الحيوية من غاز وكهرباء عن المنطقة المحيطة بالعقار.

كما أمرت نيابة الجيزة بتشكيل لجنة هندسية متخصصة لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة، وبيان أسباب الانهيار ومدى تأثر المباني المحيطة، إلى جانب طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة مكان الانهيار، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، وحصر التلفيات.

استمرار رفع الركام

ويواصل رجال الدفاع المدني بإدارة الحماية المدنية بالجيزة رفع ركام العقار المنهار بدائرة قسم شرطة إمبابة، وسط فرض كردون أمني بمحيط الحادث لتأمين المواطنين، مع الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ للتعامل مع تطورات الموقف.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات بشأن أسباب الانهيار والمسؤوليات المتعلقة به.

