التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها في حريق

صرحت نيابة الجيزة بدفن جثة ربة منزل لقت مصرعها حرقا بعد نشوب حريق بشقتها بسبب نسيانها الطعام على البوتجاز، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وكشفت المعاينة أن حريقا نشب داخل الشقة بعد قيام ربة المنزل بطهو الطعام ونسيانه على البوتاجاز، مما أدى إلى نشوب حريق بالمطبخ وأثناء محاولتها إطفاء الحريق امتدت النيران بها، مما أدى إلى تفحمها.

مصرع ربة منزل فى نشوب حريق بالجيزة

وكان اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة تلقى إخطارا يفيد بمصرع ربة منزل فى نشوب حريق بشقتها بدائرة قسم الهرم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع ربة منزل 55 سنة فى نشوب حريق، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

نشوب حريق بسيارتين ميكروباص وملاكي داخل جراج بالهرم

وفي سياق آخر، نشب حريق بسيارتين ميكروباص وملاكي داخل جراج بدائرة قسم الهرم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتواصل قوات المعمل الجنائي من فحص آثار الحريق داخل الجراج عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد، لكشف ملابسات الحريق.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الحريق وقع بسبب ماس كهربائي حدث في بطارية السيارة الميكروباص، امتد إلى السيارة الثانية الملاكي، وسرعة التمكن من السيطرة على الحريق منع امتدادها للسيارات الأخرى الموجودة داخل الجراج.

وكان مساعد الوزير لأمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة، تلقى إخطارًا من رئيس قطاع الغرب العميد عمرو حجازي يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور، أمر رئيس مباحث الهرم المقدم مصطفى الدكر، برفقة معاون المباحث الرائد أحمد عبادة، بالتوجه إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال، تبين نشوب الحريق في السيارتين، وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي نجحت في السيطرة على الحريق.

