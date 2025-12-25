الخميس 25 ديسمبر 2025
حوادث

تشريح جثة طفل عثر عليها طافية في نهر النيل بالدقي

كلفت نيابة الجيزة بعرض جثة طفل عثر عليها طافية في نهر النيل بالدقي، علي الطبيب الشرعي، لتشريح الجثة لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، وبيان توقيتها، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه. 

كما كلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وفحص بلاغات التغيب للتعرف على هوية الطفل. 

تفاصيل العثور على جثة طفل بنهر النيل في الدقي

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة طافية بنهر النيل في الدقي.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال الجثة، وتبين أنها لطفل يبلغ من العمر ما يقرب من 10 سنوات.

وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

دور الطب الشرعي

يعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

دور الطب الشرعي

هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

