القلاوي حكما لمباراة الأهلي والاتصالات في كأس مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة طاقم حكام مباراة الأهلي ضد المصرية للاتصالات في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر المقرر لها غدًا السبت.

حكام مباراة الأهلي ضد المصرية للاتصالات

ويدير مباراة الأهلي ضد الاتصالات طاقم مكون من حمادة القلاوي حكمًا للساحة وعاونه يوسف البساطي مساعد أول وعلي علاء مساعد ثاني وعمرو عابدين حكمًا رابعًا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة المصرية للإتصالات المرتقبة غدًا السبت في إطار منافسات مسابقة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع المصرية للاتصالات، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، يوم السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء.

وخسر الأهلي أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مؤخرًا، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر على استاد الغزل.

مباراة الأهلي وغزل المحلة

وتقدم رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة بالهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي، في الدقيقة 8.

فيما سجل عمر سيد معوض لاعب الأهلي هدف التعادل في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني سجل المحلة الهدف الثاني سعيدي كيبونديلا في الدقيقة 62.

وأكد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه قرر تغيير نهجه في بطولة كأس عاصمة مصر، بالتركيز على منح الفرصة للاعبين الشباب والناشئين، بدلا من السعي لتحقيق الفوز في كل مباراة.

