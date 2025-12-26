18 حجم الخط

نظام غذائي متكامل لشعر صحي طوال فصل الشتاء، يعاني الشعر خلال فصل الشتاء من العديد من المشكلات التي تؤثر على مظهره وقوته، مثل الجفاف، التقصف، التساقط، وفقدان اللمعان. ويرجع ذلك إلى برودة الطقس، قلة التعرض للشمس، استخدام المياه الساخنة، والتدفئة، إضافة إلى انخفاض شرب الماء.

ورغم انتشار الوصفات والزيوت الخارجية، يظل النظام الغذائي العامل الأهم والأساسي في الحفاظ على صحة الشعر من الجذور وحتى الأطراف. فالشعر الصحي يبدأ من الداخل، وما نتناوله يوميًا ينعكس مباشرة على قوته وكثافته ولمعانه.



في هذا التقرير، نستعرض نظامًا غذائيًا متكاملًا وسهل التطبيق يساعدك على الحفاظ على شعر صحي وقوي طوال فصل الشتاء دون تعقيد أو حرمان، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



البروتين أساس بناء الشعر

الشعر يتكون أساسًا من مادة الكيراتين، وهي بروتين، لذلك فإن نقص البروتين في النظام الغذائي يؤدي مباشرة إلى ضعف الشعر وتساقطه.



مصادر بروتين بسيطة يمكن إدخالها يوميًا:

البيض (2–3 مرات أسبوعيًا)

العدس والفول والحمص

الزبادي واللبن

الدجاج أو السمك (مرتين أسبوعيًا على الأقل)

المكسرات مثل اللوز والجوز

الحرص على وجود مصدر بروتين في كل وجبة رئيسية يساعد على تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه حتى في فصل الشتاء.



الحديد لمحاربة تساقط الشعر الشتوي

يُعد نقص الحديد من أكثر الأسباب شيوعًا لتساقط الشعر، ويزداد الأمر سوءًا في الشتاء بسبب قلة التنوع الغذائي.

أطعمة غنية بالحديد وسهلة التناول:

السبانخ والجرجير

الكبدة

العدس

البنجر

الطحينة

نصيحة مهمة: احرصي على تناول فيتامين C (مثل الليمون أو البرتقال) مع مصادر الحديد النباتية لتحسين امتصاصه.



الدهون الصحية لترطيب الشعر من الداخل

الدهون الصحية تلعب دورًا مهمًا في ترطيب فروة الرأس ومنع الجفاف والحكة التي تنتشر شتاءً.

أفضل الدهون المفيدة للشعر:

زيت الزيتون البِكر

الأفوكادو

السمسم

بذور الكتان

الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين

ملعقة زيت زيتون يوميًا أو حفنة مكسرات كفيلة بإحداث فرق واضح في نعومة الشعر ولمعانه.



الفيتامينات الضرورية لصحة الشعر في الشتاء



1. فيتامين A

يساعد على إفراز الزيوت الطبيعية في فروة الرأس.

الجزر

البطاطا الحلوة

القرع العسلي

2. فيتامين B المركب

يقلل من تساقط الشعر ويقوي الجذور.

الشوفان

الحبوب الكاملة

الموز

البيض

3. فيتامين E

يحسن الدورة الدموية لفروة الرأس.

اللوز

بذور دوار الشمس

السبانخ

4. فيتامين C

يساعد في إنتاج الكولاجين الضروري للشعر.

البرتقال

اليوسفي

الفراولة

الكيوي



الزنك والسيلينيوم لتقوية البصيلات

الزنك عنصر أساسي لنمو الشعر ومنع تقصفه، بينما السيلينيوم يحافظ على صحة فروة الرأس.

مصادر طبيعية:

بذور اليقطين

السمسم

البيض

الحبوب الكاملة

المكسرات



الماء… عنصر لا غنى عنه حتى في الشتاء

كثير من النساء يهملن شرب الماء في فصل الشتاء، مما يؤدي إلى جفاف الشعر وفروة الرأس.

احرصي على شرب 6–8 أكواب ماء يوميًا

يمكن التعويض جزئيًا بالمشروبات الدافئة الصحية مثل:

اليانسون

الزنجبيل

القرفة

الكراوية

الترطيب الداخلي ينعكس مباشرة على نعومة الشعر وتقليل الهيشان.

أطعمة ومشروبات لشعر صحي



نموذج نظام غذائي يومي بسيط لشعر صحي في الشتاء

الإفطار:

بيضة مسلوقة أو زبادي

شريحة خبز حبوب كاملة

ثمرة فاكهة (برتقال أو تفاح)

حفنة مكسرات

الغداء:

عدس أو دجاج أو سمك

طبق خضار ورقي

ملعقة زيت زيتون

وجبة خفيفة:

موز أو تمر

كوب مشروب دافئ

العشاء:

زبادي أو بيض

خضار مطهية خفيفًا

قطعة خبز أسمر



نصائح غذائية مهمة لشعر صحي في الشتاء

تجنبي الإكثار من السكريات والمقليات

قللي من المشروبات الغازية

لا تهملي وجبة الإفطار

احرصي على التنوع الغذائي

لا تلجئي للدايت القاسي في الشتاء



الحفاظ على شعر صحي في فصل الشتاء لا يحتاج إلى وصفات معقدة أو مكملات باهظة الثمن، بل يعتمد بشكل أساسي على نظام غذائي متوازن وبسيط يمد الجسم بالعناصر الضرورية لتغذية الشعر من الداخل. ومع الاستمرارية والوعي الغذائي، ستلاحظين فرقًا واضحًا في قوة شعرك ولمعانه وتقليل تساقطه حتى مع أقسى برودة الشتاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.