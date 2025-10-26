اختاري الأنسب لشعرك، تعرفي على الفرق بين البروتين والكيراتين

الفرق بين البروتين والكيراتين، أصبح الحصول على شعر ناعم ولامع وحيوي حلمًا يراود أغلب النساء، خصوصًا مع ازدياد تعرض الشعر لعوامل التلف مثل الحرارة، الصبغات، وأشعة الشمس.



ومن أكثر العلاجات انتشارًا في مراكز التجميل اليوم علاجا البروتين والكيراتين، لكن كثيرات لا يعلمن الفرق بينهما، ولا أيهما الأنسب لنوع شعرهن واحتياجاته.





أوضحت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أنه يمكن القول إن الكيراتين والبروتين كلاهما علاج فعّال لتحسين مظهر الشعر ومساعدته على استعادة حيويته، لكن الاختيار بينهما يعتمد على طبيعة شعرك واحتياجاته.



إن كنتِ تبحثين عن فرد قوي ولمعان فوري فاختاري الكيراتين، أما إذا كان هدفك استعادة صحة الشعر ولمعانه الطبيعي فالبروتين هو الخيار الأنسب والأكثر أمانًا.



في هذا التقرير، توضح خبيرة العناية بالشعر، بشكل مفصل الفروق الجوهرية بين البروتين والكيراتين، وفوائد كل منهما، ومتى يُفضل استخدام أحدهما دون الآخر.

ما هو الكيراتين؟

الكيراتين مادة طبيعية موجودة بالفعل في الشعر والأظافر والجلد. وهي البروتين الأساسي الذي يمنح الشعر قوته ومرونته ولمعانه. ولكن مع مرور الوقت والتعرض للعوامل الخارجية مثل التلوث والحرارة والصبغات، يفقد الشعر جزءًا كبيرًا من الكيراتين الطبيعي، ما يؤدي إلى جفافه وهيشانه وتقصفه.

من هنا جاءت فكرة علاج الكيراتين، الذي يقوم على تعويض النقص من هذه المادة داخل الشعرة نفسها.

يتم ذلك من خلال وضع مستحضر يحتوي على الكيراتين (وأحيانًا مواد مساعدة مثل الفورمالين لتثبيته)، ثم استخدام الحرارة العالية عبر مكواة الشعر لتثبيت المادة داخل الشعرة وإغلاق الطبقة الخارجية.

نتيجة العلاج بالكيراتين تظهر عادة مباشرة بعد الجلسة، حيث يصبح الشعر أكثر نعومة ولمعانًا وسهولة في التصفيف، ويقلّ الهيشان بنسبة كبيرة. ويستمر تأثيره عادة بين 3 إلى 6 أشهر، حسب نوع الشعر والعناية اللاحقة.

العناية بالشعر بعد البروتين

ما هو البروتين؟

يُعتبر البروتين تطورًا أكثر حداثة من الكيراتين، إذ يحتوي على نفس المكونات الأساسية (الكيراتين)، لكن تمت إضافة أنواع أخرى من الأحماض الأمينية والزيوت الطبيعية والفيتامينات التي تغذي الشعر بعمق، مثل بروتين الحرير والكولاجين والكافيار وزيت الأرجان.

الهدف من علاج البروتين ليس فقط فرد الشعر كما يفعل الكيراتين، بل إصلاح الشعر التالف من الداخل وإعادة الحيوية إليه.

لذلك، يُعتبر البروتين علاجًا مغذيًا أكثر منه علاجًا للفرد فقط. كما أنه عادة يكون خاليًا من الفورمالين أو يحتوي على نسب منخفضة جدًا، مما يجعله أقل ضررًا على فروة الرأس والجهاز التنفسي.

الفرق بين الكيراتين والبروتين

رغم التشابه الكبير بين العلاجين، إلا أن هناك فروقًا واضحة في الهدف والمكونات والنتيجة:

الكيراتين

الهدف الأساسي فرد الشعر وتنعيمه

النتيجة النهائية شعر مفرود وناعم جدًا

يحتوي على الكيراتين وقد تشمل فورمالين للتثبيت

مناسب للشعر الكيرلي الكثيف أو شديد الهيشان

المدة الزمنية للعلاج من 3 إلى 6 أشهر

الضرر المحتمل يمكن أن يسبب جفافًا أو تساقطًا إن لم يُستخدم بشكل صحيح.

البروتين

الهدف الأساسي علاج الشعر التالف وتغذيته

النتيجة النهائية شعر صحي، لامع، وناعم بدرجة طبيعية

يحتوي على كيراتين وأحماض أمينية وزيوت وفيتامينات

مناسب للشعر الضعيف أو المتقصف أو التالف

المدة الزمنية للعلاج من 4 إلى 8 أشهر حسب نوع البروتين

أقل ضررًا على الشعر وفروة الرأس.

أيهما أنسب لشعرك؟

الاختيار بين البروتين والكيراتين يعتمد على حالة شعرك الحالية والنتيجة التي ترغبين بها.

إليكِ دليلًا مبسطًا يساعدك على اتخاذ القرار الصحيح:



إذا كان شعرك كثيفًا ومجعدًا جدًا:

فالكيراتين قد يكون الحل الأفضل لأنه يعطي نتيجة فرد أقوى وأكثر سلاسة. فهو يقلل الحجم الكثيف للشعر ويجعله انسيابيًا.

إذا كان شعرك ضعيفًا أو تالفًا من الصبغات أو الحرارة:

فالبروتين هو الخيار الأمثل، لأنه يغذي الشعرة ويصلح التلف من الداخل بدلًا من الاكتفاء بتغطية الطبقة الخارجية.

إذا كنتِ لا ترغبين في فرد تام للشعر:

فاختاري البروتين، لأنه يمنح مظهرًا طبيعيًا ناعمًا بدون أن يزيل التموجات تمامًا، مما يحافظ على شكل الشعر الطبيعي ولكن بشكل صحي ولامع.

إذا كنتِ تعانين من حساسية أو تهيج فروة الرأس:

تجنبي الكيراتين الذي يحتوي على فورمالين، واختاري بروتينًا عضويًا أو نباتيًا خاليًا من المواد الكيميائية القاسية.

العناية بعد العلاج

سواء استخدمتِ الكيراتين أو البروتين، فإن العناية اللاحقة هي المفتاح للحفاظ على النتيجة لأطول فترة ممكنة.

إليك أهم النصائح:

استخدمي شامبو وبلسم خاليين من الكبريتات والملح، لأن هذه المواد تزيل الطبقة التي تغلف الشعر وتقلل من فعالية العلاج.

تجنبي استخدام الزيوت الثقيلة أو الأقنعة الكثيفة في الأسابيع الأولى.

لا تكرري العلاج أكثر من مرتين في السنة لتجنب إجهاد الشعر.

حاولي الحد من استخدام مكواة الشعر أو المجفف الحراري بشكل متكرر.

اهتمي بتغذية شعرك من الداخل عبر نظام غذائي يحتوي على البروتينات والفيتامينات.

كيراتين الشعر

التحذير من المنتجات المقلدة

من أهم النقاط التي يجب الانتباه لها أن كثيرًا من منتجات الكيراتين والبروتين في السوق غير أصلية أو تحتوي على مواد كيميائية ضارة رغم إدعائها أنها “خالية من الفورمالين”.

لذلك، لا بد من اختيار مركز تجميل موثوق ومنتج معروف بعلامته التجارية ومكوناته الآمنة، ويفضل أن يُجرى اختبار حساسية على خصلة صغيرة من الشعر قبل التطبيق الكامل.

والأفضل دائمًا استشارة خبير تجميل متخصص قبل اتخاذ القرار، لتحديد نوع العلاج المناسب وتركيز المنتج الأمثل لشعرك، حتى تحصلي على النتيجة التي تحلمين بها دون الإضرار بصحة شعرك على المدى الطويل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.