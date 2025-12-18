من 8 خطوات، نظام غذائي بسيط لشعر صحي

18 حجم الخط

نظام غذائي بسيط لشعر صحي، يُعد الشعر الصحي واللامع انعكاسًا مباشرًا لصحة الجسم من الداخل، فمهما استخدمنا من زيوت وكريمات ووصفات خارجية، يظل الغذاء هو العامل الأساسي والحاسم في قوة الشعر، كثافته، ولمعانه.





كثير من مشكلات الشعر مثل التساقط، التقصف، الجفاف، وضعف النمو لا تعود فقط إلى العوامل الوراثية أو التغيرات الهرمونية، بل ترتبط بشكل كبير بنقص عناصر غذائية أساسية يحتاجها الشعر يوميًا.



ومن هنا تأتي أهمية اتباع نظام غذائي بسيط ومتوازن يمد فروة الرأس وبصيلات الشعر بكل ما تحتاجه دون تعقيد أو حرمان.



أشارت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الحصول على شعر صحي وقوي لا يتطلب أنظمة قاسية أو مكملات باهظة الثمن، بل يبدأ بخيارات غذائية بسيطة وذكية تُدرج في الروتين اليومي.



أضافت الدكتورة مروة، أن الاستمرارية والاعتدال هما المفتاح الحقيقي لنتائج واضحة ومستدامة. وعندما يحصل الجسم على ما يحتاجه من عناصر غذائية متوازنة، ينعكس ذلك تلقائيًا على صحة الشعر، ليصبح أكثر كثافة، لمعانًا، وقوة بشكل طبيعي.



نظام غذائي بسيط لشعر صحي

وفي التقرير التالي، تستعرض الدكتورة مروة، خطوات وتفاصيل اتباع نظام غذائي بسيط لشعر صحي.



أولًا: البروتين… حجر الأساس لبناء الشعر

يتكوّن الشعر في الأساس من مادة الكيراتين، وهي نوع من البروتين، لذلك فإن نقص البروتين في النظام الغذائي يؤدي مباشرة إلى ضعف الشعر وتساقطه وبطء نموه. يمكن الحصول على البروتين بسهولة من مصادر بسيطة ومتاحة مثل البيض، اللبن، الزبادي، البقوليات كالعدس والفول، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والأسماك. إدخال حصة واحدة على الأقل من البروتين يوميًا يساعد على تقوية جذور الشعر وتحسين سماكته بشكل ملحوظ مع الاستمرار.



ثانيًا: الحديد لمنع التساقط والإرهاق

يُعد نقص الحديد من أكثر الأسباب شيوعًا لتساقط الشعر، خاصة لدى النساء. الحديد يساعد على توصيل الأكسجين إلى بصيلات الشعر، مما يحفّز نموه ويمنع ضعفه. يمكن الحصول عليه من السبانخ، الجرجير، العدس، الكبدة، الحمص، والبنجر. ولتحسين امتصاص الحديد، يُفضّل تناوله مع مصدر غني بفيتامين C مثل الليمون أو البرتقال، مع تقليل شرب الشاي والقهوة بعد الوجبات مباشرة.



ثالثًا: الفيتامينات الداعمة لنمو الشعر

تلعب الفيتامينات دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الشعر، وعلى رأسها فيتامين A الذي يساعد على ترطيب فروة الرأس، وفيتامين E الذي يحسّن الدورة الدموية ويقوّي البصيلات، وفيتامين C الضروري لإنتاج الكولاجين. كما تُعد مجموعة فيتامينات B، وخاصة البيوتين، من أهم العناصر لنمو شعر قوي ولامع. تتوفر هذه الفيتامينات في الخضروات الورقية، الجزر، البطاطا، الأفوكادو، المكسرات، الحبوب الكاملة، والموز.

فيتامينات ومعادن لشعرك



رابعًا: الدهون الصحية… لمعان طبيعي بدون زيوت

على عكس الاعتقاد الشائع، فإن الدهون الصحية ضرورية جدًا لصحة الشعر، حيث تمنحه المرونة واللمعان الطبيعي. أحماض أوميجا 3 الدهنية تقلل من جفاف فروة الرأس وتحمي الشعر من التقصف. يمكن الحصول عليها من زيت الزيتون، زيت السمسم، المكسرات، بذور الكتان، والأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة. إدخال هذه الدهون بكميات معتدلة في النظام الغذائي اليومي يُحدث فرقًا واضحًا في ملمس الشعر ومظهره.



خامسًا: الزنك والسيلينيوم لتقوية البصيلات

يُسهم الزنك في إصلاح أنسجة الشعر وتحفيز نموه، بينما يعمل السيلينيوم على حماية فروة الرأس من الالتهابات والقشرة. نقص هذين العنصرين قد يؤدي إلى تساقط الشعر وضعف بنيته. تتوفر هذه المعادن في البيض، الحبوب الكاملة، المكسرات، بذور عباد الشمس، والمأكولات البحرية.



سادسًا: الماء… السر البسيط لشعر رطب وصحي

لا يكتمل أي نظام غذائي صحي للشعر دون شرب كميات كافية من الماء. الجفاف يؤثر سلبًا على فروة الرأس، مما يؤدي إلى شعر باهت وجاف وسهل التقصف. شرب ما لا يقل عن 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا يساعد على ترطيب الشعر من الداخل وتحسين مرونته ونموه.



سابعًا: نموذج لنظام غذائي يومي بسيط

يمكن تطبيق نظام غذائي صحي للشعر دون تعقيد من خلال وجبات يومية متوازنة، مثل:

الإفطار: بيض مسلوق أو زبادي مع حفنة مكسرات وفاكهة طازجة.

الغداء: طبق خضار مطبوخ بزيت الزيتون مع عدس أو دجاج أو سمك.

العشاء: شوربة خضار أو سلطة غنية مع قطعة جبن أو حمص.

وجبات خفيفة: فواكه، تمر، أو حفنة بذور.



ثامنًا: عادات غذائية تُضعف الشعر

إلى جانب الاهتمام بالأطعمة المفيدة، يجب تقليل تناول السكريات، الأطعمة المصنعة، الوجبات السريعة، والمشروبات الغازية، لأنها تؤثر سلبًا على امتصاص العناصر الغذائية وتزيد من التهابات فروة الرأس، مما ينعكس على صحة الشعر على المدى الطويل.

