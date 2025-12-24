روتين عناية بالشعر للطالبات في أيام الامتحانات

18 حجم الخط

روتين عناية بالشعر للطالبات، في فترات الامتحانات تعيش الطالبات حالة من الضغط النفسي والذهني، وينعكس هذا التوتر بشكل مباشر على الجسم عامةً وعلى الشعر بشكل خاص.



قلة النوم، سوء التغذية، الجلوس لساعات طويلة في المذاكرة، وإهمال العناية الذاتية كلها عوامل تؤدي إلى تساقط الشعر، جفافه، تقصفه وفقدانه للحيوية.



لذلك يصبح من الضروري اتباع روتين عناية بالشعر بسيط وعملي يناسب أيام الامتحانات دون أن يستهلك وقتًا أو مجهودًا إضافيًا.





فهم تأثير الامتحانات على صحة الشعر



أوضحت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن الضغط العصبي يرفع من هرمون الكورتيزول في الجسم، وهو ما يؤثر سلبًا على بصيلات الشعر وقد يؤدي إلى زيادة التساقط.

كما أن قلة النوم تعيق عملية تجديد الخلايا، بينما الاعتماد على الوجبات السريعة والمشروبات المنبهة يحرم الشعر من الفيتامينات والمعادن الضرورية لنموه.

لذلك فإن روتين العناية لا يقتصر على مستحضرات التجميل فقط، بل يشمل نمط الحياة اليومي.



تنظيف الشعر بطريقة ذكية

خلال أيام الامتحانات يُفضّل عدم غسل الشعر يوميًا حتى لا يفقد زيوته الطبيعية. يكفي غسل الشعر مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا باستخدام شامبو لطيف خالٍ من السلفات، خاصة للطالبات ذوات الشعر الجاف أو المتقصف.

عند الغسل يجب تدليك فروة الرأس بلطف بأطراف الأصابع لتحفيز الدورة الدموية دون فرك عنيف. كما يُنصح باستخدام بلسم خفيف على الأطراف فقط لتسهيل التمشيط ومنع التقصف.

أعشاب للعناية بالشعر

الترطيب السريع والفعّال

الترطيب عنصر أساسي في روتين العناية بالشعر أثناء الامتحانات. يمكن استخدام حمام كريم سريع مرة واحدة أسبوعيًا وتركه من 5 إلى 10 دقائق فقط. كما يمكن الاستعانة بزيوت خفيفة مثل زيت الأرجان أو جوز الهند بوضع قطرات بسيطة على الأطراف بعد الاستحمام، خاصة قبل المذاكرة لساعات طويلة في غرفة مغلقة أو مكيفة.

تسريحات عملية تحمي الشعر

التسريحات المشدودة مثل ذيل الحصان القوي أو الضفائر الضيقة قد تزيد من تساقط الشعر في هذه الفترة الحساسة. الأفضل اختيار تسريحات بسيطة ومريحة مثل الكعكة الخفيفة أو الضفيرة الواسعة.

كما يُنصح باستخدام أربطة شعر قماشية بدلًا من المطاطية لتقليل تكسّر الشعر، والابتعاد تمامًا عن التمشيط العنيف خاصة والشعر مبلل.

التقليل من الحرارة قدر الإمكان

استخدام المكواة والسيشوار بشكل متكرر خلال الامتحانات يُضعف الشعر ويزيد من جفافه. الأفضل ترك الشعر ليجف طبيعيًا أو استخدام هواء دافئ على مسافة مناسبة عند الضرورة.

وإذا اضطرت الطالبة لاستخدام أدوات التصفيف الحرارية، يجب وضع واقٍ حراري ولو بكمية بسيطة لحماية الشعر من التلف.

التغذية الداعمة لصحة الشعر

لا يمكن فصل صحة الشعر عن التغذية السليمة، خاصة في أوقات الضغط. يجب الحرص على تناول البروتينات مثل البيض، الزبادي، والبقوليات، إلى جانب الخضروات الورقية كالسبانخ، والفواكه الغنية بفيتامين C.

كما أن شرب الماء بكميات كافية ضروري للحفاظ على ترطيب الشعر من الداخل. ويفضّل تقليل المشروبات الغازية والمنبهات واستبدالها بمشروبات دافئة مفيدة مثل اليانسون أو البابونج.

أطعمة لصحة الشعر

النوم وإدارة التوتر

قلة النوم من أكثر الأسباب شيوعًا لتساقط الشعر بين الطالبات أثناء الامتحانات. النوم من 6 إلى 8 ساعات يوميًا يساعد الجسم على التعافي وتجديد الخلايا.

كما أن ممارسة تمارين التنفس العميق أو تخصيص عشر دقائق للاسترخاء يوميًا يقلل من التوتر ويُحسن صحة فروة الرأس بشكل غير مباشر.

ماسكات طبيعية سريعة

لمن تبحث عن عناية إضافية دون تعقيد، يمكن تطبيق ماسك طبيعي بسيط مرة كل أسبوعين مثل:

ماسك الزبادي والعسل لترطيب الشعر الجاف.

ماسك زيت الزيتون مع صفار البيض لتقوية الشعر الضعيف.

هذه الماسكات لا تحتاج وقتًا طويلًا وتمنح الشعر دفعة تغذية واضحة.



روتين العناية بالشعر في أيام الامتحانات يجب أن يكون واقعيًا وبسيطًا، يركز على الأساسيات دون إرهاق الطالبة. الاهتمام بالتنظيف المعتدل، الترطيب السريع، التسريحات المريحة، التغذية الجيدة والنوم الكافي كلها عناصر كفيلة بالحفاظ على شعر صحي وقوي رغم ضغوط الدراسة. فالعناية بالشعر ليست رفاهية، بل جزء من العناية بالنفس التي تساعد الطالبة على الشعور بالراحة والثقة خلال هذه المرحلة المهمة.

