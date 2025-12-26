3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق هائل داخل محل ملابس بالخصوص

18 حجم الخط

سيطرت قوات الحماية المدنية بـمحافظة القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، على حريق هائل بمحل ملابس بشارع القسم بمدينة الخصوص، وذلك بعد الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداده إلى الأماكن المجاورة.

السيطرة على حريق هائل اندلع بمحل بالخصوص

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم أحمد عبد الجليل رئيس مباحث قسم الخصوص، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق ضخم داخل محل ملابس بشارع القسم.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق، وتمت السيطرة عليه بالكامل ومنع امتداده إلى المحال والمباني المجاورة.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن سبب اندلاع الحريق حدوث ماس كهربائي داخل المحل، وأسفر الحادث عن خسائر مادية دون وقوع أي إصابات بشرية.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

