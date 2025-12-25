السيطرة على حريق هائل اندلع داخل شقة سكنية بالعبور 

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بـالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل شقة سكنية بالحي الثامن بمدينة العبور، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بنشوب الحريق، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بـالعبور، مع الدفع بسيارتين إطفاء مدعمتين بسيارة إسعاف، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة، وفرض كردون أمني حول موقع الحريق حفاظًا على سلامة المواطنين.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع داخل شقة في الدور الرابع وامتدت النيران إلى بلكونة الدور الخامس، وتم السيطرة عليه بالكامل، فيما تقوم القوات بعمليات التبريد لمنع اشتعال النيران مرة أخرى.

وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

