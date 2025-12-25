بالأسماء، إصابة شخصين في حريق منزل بالدقهلية

18 حجم الخط

أصيب شخصين في حريق بدور أول علوى بمنزل مكون من 5 أدوار، إثر حريق ماس كهربائى، في مدينة مبارك بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بالمنصورة

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة شخصين في حريق بدور أول علوى بمنزل مكون من 5 أدوار إثر ماس كهربائى.

سيارتان إسعاف للتعامل

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارتين إسعاف، وتم التعامل مع حالتين وهما محمد مصطفى محمد الموافى 19 سنة مدينة مبارك المنصورة مصابا باختناق وتم إسعافه ورفض النقل للمستشفى.

كما أصيبت رشا السعيد بركات 47 سنة مدينة مبارك المنصورة لاختناق وتم إسعافها ورفضت النقل أيضا .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

