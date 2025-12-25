ضبط 100 كيلو لحوم مجهولة المصدر في حملة تموينية بالخانكة

18 حجم الخط

ضبطت حملة من مديرية تموين القليوبية، 100 كيلو جرام من اللحم المفروم و50 كيلو جرام من الكبدة بدون أي بيانات تدل على مصدرها، خلال حملة مسائية نفذتها إدارة تموين الخانكة أمس للتأكد من سلامة السلع المقدمة للمواطنين ورصد المخالفات التموينية، في ضوء التعليمات الصادرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وقامت الحملة، التي أشرف عليها الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين ومدير المديرية، بتحرير جنحة ضد مطعم لحيازته اللحوم مجهولة المصدر، إضافة إلى تحرير جنحتين ضد محال جزارة لقيامها بالذبح خارج المجازر المرخص لها، وضبط 12 كيلو جرامًا من اللحوم بدون أختام رسمية.

كما شملت المخالفات تحرير جنحتين ضد مخابز سياحية لمزاولة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، والتحفظ على أسطوانة بوتاجاز تجارية.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار أن مديرية تموين القليوبية مستمرة في تكثيف حملاتها الرقابية بشكل يومي ومفاجئ، بهدف التصدي لأي ممارسات غير قانونية قد تضر بصحة المواطنين، مشددًا على أن حماية المستهلك وتحسين جودة السلع والخدمات التموينية تمثل أولوية قصوى للمديرية.

