الشهابي ردًا على تصريحات الشرع: حرر وطنك من الوصايا ثم تحدث عن مصر

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن ما قاله المدعو أحمد الشرع عن مصر يكشف جهلًا فاضحًا بحقيقتها، مؤكدًا أن مصر التي تتحدث عنها الأمم باحترام، ليست دولة تُقاس بثروة أو مساحة، بل بتاريخها وحضارتها وقدرتها على البناء رغم التحديات.

إنجازات حديثة تضاهي كبريات الدول

وأوضح «الشهابي» أن مصر اليوم تمتلك شبكة طرق ومواصلات حديثة، وبنية تحتية تكنولوجية متقدمة، ومدنًا ذكية، وقاعدة صناعية وخدمية قوية تضاهي كبريات الدول، مشيرًا إلى أن تلك الإنجازات لا تحتاج إلى شهادة من شخص جاء إلى الحكم على ظهر الدبابات الأجنبية.

مصر قلب العروبة وحصن الأمة

واختتم بتوجيه رسالة إلى الشرع، قائلًا:“قبل أن تتحدث عن مصر، حرر وطنك من الوصاية، واستعد كرامة سوريا التي شوهها الإرهاب والتبعية… فمصر كانت وستظل قلب العروبة النابض، وحصن الأمة المنيع”.

