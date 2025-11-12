الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

درة تكشف سبب غيابها عن الساحة الفنية ورأيها فى الزواج

درة، فيتو
درة، فيتو
18 حجم الخط

قالت الفنانة التونسية درة، إن سبب غيابها خلال الفترة الماضية يرجع لاهتمامها بحياتها الشخصية، وأنها تستعد للمشاركة فى فيلم جديد وعودة للسينما، كما أنها تشارك فى السباق الرمضاني.


وأضافت درة على هامش افتتاح الدورة الدورة الـ 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية: " بقالي 5 سنين متجوزة، ومقدرش اقول ان الناس كلها بتتجوز ليه، ولكن الزواج بالنسبة لي مشاركة والشعور بالأمان واحساس بأني لست بوحدي".


وأوضحت: "الزواج الحقيقي هو اللحظات الصعبة التى يعيشها الزوجان، فالزواج فيه حاجات حلوة كتير".

 

وانطلق حفل افتتاح الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما من مصر والعالم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفيلم الروائي "المسار الأزرق" (The Blue Trail – O Último Azul) ليكون فيلم افتتاح الدورة السادسة والأربعين.


وينقل الفيلم، للمخرج البرازيلي جابريل ماسكارو، قصة تيريزا البالغة من العمر 77 عامًا، والتي تعيش في بلدة صناعية صغيرة بالأمازون، إلى أن تتلقى قرارًا رسميًا بالانتقال إلى مستعمرة سكنية مخصصة للمسنين. في هذا المكان المعزول يُؤخذ كبار السن لقضاء سنواتهم الأخيرة بينما يكرس الجيل الشاب حياته للإنتاجية والنمو. 
ترفض تيريزا ذلك المصير وتنطلق في رحلة عبر نهر الأمازون لتحقيق أمنية أخيرة قبل سلب حريتها، وهو قرار سيغير حياتها إلى الأبد​.
الفيلم إنتاج مشترك من البرازيل والمكسيك وتشيلي وهولندا، من بطولة دينيز وينبيرج، رودريجو سانتورو، ميريام سوكوراس وآدانيلو​.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة التونسية درة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حسين فهمي الزواج الحقيقي

مواد متعلقة

السقا وخالد الصاوي وهاني رمزي يتألقون على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

مصرع طفل وإصابة آخر في انقلاب جرار زراعي بمصرف في الوادي الجديد

أروى جودة وميريهان حسين تتألقان على ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

صبري فواز وعمرو الليثي أول حضور ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو)

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة ورعد وبرق

غزيرة ورعدية، خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس

ائتلاف رئيس الوزراء يتقدم، بدء إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب في العراق

مصدر أمنى ينفى مزاعم الإخوان عن قتل الشرطة مواطنين فى أسوان بدون وجه حق

انتشال جثة شاب من تحت أنقاض عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

زيارة مفاجئة لقطة مصرية صغيرة إلى مقر السفارة الألمانية، ما القصة؟ (صور)

مصدر: الزمالك يقترب من ضم حامد حمدان رغم محاولات الأهلي لخطفه

الفنان محمد عصمت يشارك في مهرجان المسرح العربي

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف نستشعر نعم الله علينا؟ إمام مسجد سيدنا الحسين يوضح (فيديو)

الإفتاء: 3 شروط يجب توافرها في الزي الشرعي للفتاة (فيديو)

هل يجوز قصر صلاة الفجر مع الظهر أثناء السفر؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية