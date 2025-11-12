الأربعاء 12 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

بث مباشر، حفل الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فيتو
انطلقت مساء اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 فعاليات الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، في احتفالية فنية تُقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

حضور نجوم مصر والعالم

و يشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي مشاركة نخبة من نجوم السينما وصناع الفن من مصر والعالم، إلى جانب وفود من مؤسسات سينمائية دولية، وسط أجواء احتفالية تعكس مكانة المهرجان كأحد أبرز الملتقيات الفنية في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

حسين فهمي: المهرجان استمرار للتاريخ السينمائي المصري

ومن المنتظر أن يوجه رئيس المهرجان، الفنان حسين فهمي، كلمة في الافتتاح يؤكد فيها على استمرار المهرجان كجسر للتواصل الثقافي والسينمائي بين الشعوب، مع تسليط الضوء على دور السينما المصرية في ترسيخ الهوية والإبداع.

ويتيح موقع "فيتو" لجمهوره خدمة البث المباشر لحفل الافتتاح لمتابعة لحظة بلحظة لحظة صعود النجوم على السجادة الحمراء وتكريم أبرز الأسماء المشاركة في هذه الدورة.

فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
واختار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفيلم الروائي "المسار الأزرق" (The Blue Trail – O Último Azul) ليكون فيلم افتتاح الدورة السادسة والأربعين.

وينقل الفيلم، للمخرج البرازيلي جابريل ماسكارو، قصة تيريزا البالغة من العمر 77 عامًا، والتي تعيش في بلدة صناعية صغيرة بالأمازون، إلى أن تتلقى قرارًا رسميًا بالانتقال إلى مستعمرة سكنية مخصصة للمسنين. في هذا المكان المعزول يُؤخذ كبار السن لقضاء سنواتهم الأخيرة بينما يكرس الجيل الشاب حياته للإنتاجية والنمو. 
ترفض تيريزا ذلك المصير وتنطلق في رحلة عبر نهر الأمازون لتحقيق أمنية أخيرة قبل سلب حريتها، وهو قرار سيغير حياتها إلى الأبد​.
الفيلم إنتاج مشترك من البرازيل والمكسيك وتشيلي وهولندا، من بطولة دينيز وينبيرج، رودريجو سانتورو، ميريام سوكوراس وآدانيلو​.

