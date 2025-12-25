3 مباريات في الافتتاح اليوم، مواعيد مباريات الجولة 11 بالدوري السعودي

الخميس 25 ديسمبر 2025
تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الـ 11 في الدوري السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات ضمن الجولة الحادية عشرة.

وتُستكمل غدا الجمعة ثاني أيام الجولة في دوري روشن السعودي، حيث يلعب الفتح أمام ضيفه الأهلي في ملعب الأول بالأحساء بينما سيصطدم الخلود بنظيره التعاون والهلال يستضيف الخليج في ملعب المملكة أرينا.

وتُختتم مباريات الجولة السبت المقبل بمواجهة القادسية وضيفه ضمك، بينما سيحل الأخدود ضيفًا على النصر السعودي، والاتحاد يستضيف نظيره الشباب.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الفيحاء ضد الحزم - 4:50 مساء

الرياض ضد الاتفاق - 7:30 مساء

نادي نيوم ضد النجمة - 7:30 مساء

مواعيد مباريات الجولة 11 في الدوري السعودي

الخميس 25-12

الفيحاء ضد الحزم - 4:50 مساء

الرياض ضد الاتفاق - 7:30 مساء

نادي نيوم ضد النجمة - 7:30 مساء


الجمعة 26-12

الفتح ضد اهلي جدة - 3:05 عصرا 

الخلود ضد التعاون - 5:00 مساء

الهلال ضد الخليج - 7:30 مساء

السبت 27= 12

القادسية ضد ضمك - 3:00 عصرا

النصر ضد الأخدود -  4:50 مساء

الاتحاد ضد الشباب - 7:30 مساءا 

 

مباراة الهلال والخليج

وبعد فترة غياب طويلة للتوقف الدولي يعود الهلال للمواجهات المحلية عندما  يستضيف الخليج، غدًا الجمعة على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً (19:30) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً (20:30) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026

ويمكن مشاهدة مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 عن طريق قنوات ثمانية.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لبث المواجهة المرتقبة في الجولة 11 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 27 نقطة محققًا العلامة الكاملة، فيما يطارده الهلال في المركز الثاني بـ23 نقطة، يليه التعاون ثالثًا بـ22 نقطة، ثم الأهلي في المركز الرابع بـ19 نقطة.

