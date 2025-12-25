الخميس 25 ديسمبر 2025
رياضة

البنك الأهلي في مهمة صعبة أمام الجونة من أجل صدارة المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر

الجونة
الجونة
يلتقي فريق الجونة نظيره البنك الأهلي في الخامسة مساء اليوم الخميس على ستاد خالد بشارة ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الجونة والبنك الأهلي

ويسعى فريق البنك الأهلي إلى تحقيق الفوز لاقتناص صدارة المجموعة الثانية، حيث يحتل المركز الثالث بأربع نقاط، لكن مهمته ستكون صعبة للغاية أمام الجونة صاحب الصدارة بست نقاط والذي لن يفرط فيها بسهولة وهو ما يجعل المواجهة صعبة لكلا الفريقين. 

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.
المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.
المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

موعد مباريات الجولة الثالثة في كأس عاصمة مصر


-الثلاثاء 23 ديسمبر

مودرن سبورت ضد وادى دجلة (0-3)

غزل المحلة ضد الأهلي (2-1)

-الأربعاء 24 ديسمبر

فاركو ضد إنبى (2-1)

كهرباء الإسماعيلية ضد الاتحاد السكندري (1-1)

المقاولون العرب ضد طلائع الجيش (0-0)

-الخميس 24 ديسمبر

الجونة ضد البنك الأهلى..5 مساء

حرس الحدود ضد المصري..5 مساء

بيراميدز ضد الإسماعيلى..8 مساء

الزمالك ضد سموحة..8 مساء

جوائز كأس عاصمة مصر


-بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه

-صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه

-صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه

-صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه

