الموعد والقناة الناقلة لمباراة المصري وحرس الحدود بكأس عاصمة مصر

يستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره حرس الحدود، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة المصري البورسعيدي وحرس الحدود والقناة الناقلة

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره حرس الحدود في الخامسة مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد بالجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتذاع مباراة المصري البورسعيدي وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت 1 الناقل الحصري للبطولة.

مباراة المصري البورسعيدي وحرس الحدود

ويسعى فريق المصري إلى تحقيق الفوز للانفراد بقمة المجموعة الثالثة التي يتقاسمها مع الزمالك لكن مهمته لن تكون سهلة أمام حرس الحدود الطامح لتحقيق فوزه الأول بالمجموعة.

طاقم تحكيم مباراة حرس الحدود والمصري

وليد عبد الرازق، حكمًا للساحة.

مصطفى حسن، مساعد حكم أول.

هاشم عبد المريد، مساعد حكم ثان.

أحمد ناصر، حكمًا رابعًا.

محمد عبد العزيز، حكم تقنية الفيديو

أحمد طارق موسى، مساعد حكم تقنية الفيديو.

ويتصدر الزمالك قمة المجموعة الثالثة مناصفة مع المصري برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف للابيض يليهما الاتحاد السكندري وزد بـ3 نقاط ثم وكهرباء الإسماعيلية وسموحة وكل منهما نقطة وحرس الحدود في المؤخرة بدون نقاط.

مجموعات كأس عاصمة مصر



المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

مباريات الجولة الثالثة في كأس عاصمة مصر



-الثلاثاء 23 ديسمبر

مودرن سبورت ضد وادى دجلة (0-3)

غزل المحلة ضد الأهلي (2-1)

-الأربعاء 24 ديسمبر

فاركو ضد إنبى (2-1)

كهرباء الإسماعيلية ضد الاتحاد السكندري (1-1)

المقاولون العرب ضد طلائع الجيش (0-0)

-الخميس 24 ديسمبر

الجونة ضد البنك الأهلي..5 مساء

حرس الحدود ضد المصري..5 مساء

بيراميدز ضد الاسماعيلى..8 مساء

الزمالك ضد سموحة..8 مساء

جوائز كأس عاصمة مصر



-بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه

-صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه

-صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه

-صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه

تعديل في موعد مباراة المصري وسموحة بالجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر

وأعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم برئاسة الكابتن طه عزت عن إجراء تعديل في مواعيد عدد من مباريات كأس عاصمة مصر في نسختها الخامسة وذلك نظرًا لظروف البث الفضائي.

وشملت تلك التعديلات مباراة المصري وسموحة بالجولة الخامسة من البطولة، حيث تقرر إقامة المباراة على ستاد السويس الجديد في الخامسة مساء يوم الإثنين الموافق الخامس من يناير المقبل بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في الثامنة مساء اليوم ذاته.

