أحمد سامي على أعتاب مودرن سبورت بعد إقالة مجدي عبد العاطي

اقترب نادي مودرن سبورت من إنهاء الاتفاق مع أحمد سامي لتولي القيادة الفنية للفريق خلفا لمجدي عبد العاطي الذي تمت إقالته من منصبه بعد الخسارة أمام وادي دجلة بثلاثة أهداف دون رد في كأس عاصمة مصر.

وتم توجيه الشكر إلى مجدي عبد العاطي وجهازه المعاون في الساعات القليلة الماضية.

ومن المنتظر أن يضم الجهاز المعاون لأحمد سامي كل من: عبد الباقي جمال مدربًا عامًا وصلاح أمين ومؤمن زكريا في منصب المدرب المساعد وحسن نصر مدربًا لحراس المرمى.



يذكر أن أحمد سامي تولي قيادة الاتحاد السكندري في بداية الموسم قبل إقالته بسبب سوء النتائج وسبق أن درب أندية سموحة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش وطنطا والنجوم.

رحيل مجدي عبد العاطي عن مودرن سبورت



وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، برئاسة الدكتور وليد دعبس، فسخ التعاقد بالتراضي مع مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق، وذلك بعد جلسة ودية جمعت الطرفين.

وأكد مجلس الإدارة أن القرار جاء في إطار من الاحترام المتبادل والتفاهم الكامل.

وتقدم نادي مودرن سبورت بخالص الشكر والتقدير للكابتن مجدي عبد العاطي، متمنيًا له التوفيق والنجاح في خطوته القادمة.

وتعرض مودرن سبورت لهزيمة كبيرة تلقاها الفريق خلال مباراة وادي دجلة بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس عاصمة مصر، والتي أقيمت على ملعب السلام.

ويحتل مودرن سبورت المركز الثاني عشر في الدوري المصري برصيد 17 نقطة بعد مرور 13 جولة من عمر المسابقة.

كما يحتل المركز الخامس برصيد نقطة واحدة في المجموعة الثانية لكأس عاصمة مصر.

