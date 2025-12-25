الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد سامي على أعتاب مودرن سبورت بعد إقالة مجدي عبد العاطي

احمد سامي
احمد سامي
18 حجم الخط

اقترب نادي مودرن سبورت من إنهاء الاتفاق مع أحمد سامي لتولي القيادة الفنية للفريق خلفا لمجدي عبد العاطي الذي تمت إقالته من منصبه بعد الخسارة أمام وادي دجلة بثلاثة أهداف دون رد في كأس عاصمة مصر.

وتم توجيه الشكر إلى مجدي عبد العاطي وجهازه المعاون في الساعات القليلة الماضية.

ومن المنتظر أن يضم الجهاز المعاون لأحمد سامي كل من: عبد الباقي جمال مدربًا عامًا وصلاح أمين ومؤمن زكريا في منصب المدرب المساعد وحسن نصر مدربًا لحراس المرمى.


يذكر أن أحمد سامي تولي قيادة الاتحاد السكندري في بداية الموسم قبل إقالته بسبب سوء النتائج وسبق أن درب أندية سموحة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش وطنطا والنجوم.

رحيل مجدي عبد العاطي عن مودرن سبورت 


وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، برئاسة الدكتور وليد دعبس، فسخ التعاقد بالتراضي مع مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق، وذلك بعد جلسة ودية جمعت الطرفين.

وأكد مجلس الإدارة أن القرار جاء في إطار من الاحترام المتبادل والتفاهم الكامل.

وتقدم نادي مودرن سبورت بخالص الشكر والتقدير للكابتن مجدي عبد العاطي، متمنيًا له التوفيق والنجاح في خطوته القادمة.

وتعرض مودرن سبورت لهزيمة كبيرة تلقاها الفريق خلال مباراة وادي دجلة بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس عاصمة مصر، والتي أقيمت على ملعب السلام.

ويحتل مودرن سبورت المركز الثاني عشر في الدوري المصري برصيد 17 نقطة بعد مرور 13 جولة من عمر المسابقة.

كما يحتل المركز الخامس برصيد نقطة واحدة في المجموعة الثانية لكأس عاصمة مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادى مودرن سبورت مودرن سبورت احمد سامي مجدى عبد العاطى رحيل مجدي عبد العاطي عن مودرن سبورت

مواد متعلقة

بيراميدز والإسماعيلي، لقاء الجريحين بدون نقاط في كأس عاصمة مصر

المصري يواجه حرس الحدود الليلة في كأس عاصمة مصر

يسعى للانفراد بالقمة، الزمالك في مهمة صعبة أمام سموحة بكأس عاصمة مصر

مودرن سبورت يعلن فسخ التعاقد مع مجدي عبد العاطي

3 أهداف في 13 دقيقة، بوركينا فاسو يحقق ريمونتادا مثيرة أمام غينيا الاستوائية

التشكيل الرسمي لمباراة الجزائر والسودان في كأس أمم أفريقيا 2025

الكاف يحدد مواعيد مباريات الزمالك في الجولات 3 و4 و5 بالكونفدرالية

أمم أفريقيا 2025، بوركينا فاسو تفشل في فك شفرات غينيا الاستوائية بالشوط الأول

الأكثر قراءة

نتائج مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات فى كأس أمم إفريقيا 2025

انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025

حالة الطقس، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الخميس

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف منها البطاطس والبصل وارتفاع الخيار والليمون

تداول 22 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

ارتفاع مفاجئ من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس

والدة يوسف محمد: أثق في القضاء المصري وابني نور يضيء الطريق لمن بعده (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 25-12-2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات مصر وجنوب إفريقيا قبل المواجهة الـ13 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المفتي يوضح كيفية أداء السنن عند الجمع بين الصلاتين بسبب المطر الشديد

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بكسب الكثير من الرزق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 25 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads