مركزه فوالق بين البحر الأحمر والنيل، خبير جيولوجي يكشف علاقة زلزال الأقصر بالسد العالي

زلزال الأقصر، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، علاقة الهزة الأرضية، التي شهدتها منطقة شرق إسنا بمحافظة الأقصر، بالسد العالي أو الفالق الرئيسي بالبحر الأحمر.

زلزال الأقصر يقع في نطاق فوالق الصحراء الشرقية

وأكد الدكتور عباس شراقي أن الهزة الأرضية التي وقعت صباح اليوم الخميس، في الأقصر أنها "خفيفة"، وصلت قوتها 4.1 درجة على مقياس ريختر، وكان زلزال الأقصر على عمق 4.5 كيلو متر، وعلى بُعد 70 كيلو مترا شرق إسنا بمحافظة الأقصر.

زلزال يضرب محافظة الأقصر اليوم



وأوضح الدكتور عباس شراقي أن مصر ليست دولة زلزالية، وأن مركز الزلزال في مصر يقع فى نطاق فوالق الصحراء الشرقية المحلية بين جبال البحر الأحمر والنيل، داخل وادي عبادى (شمال طريق مرسى علم- إدفو).

وقال الدكتور عباس شراقي، في تدوينة عبر حسابه بـ “الفيس بوك”، عن زلزال الأقصر، الذي وقع صباح اليوم: “هزة أرضية خفيفة شرق إسنا: حدثت هزة أرضية خفيفة بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر على عمق 4.5 كم، صباح اليوم 25 ديسمبر 2025 الساعة 6:05 صباحا بتوقيت القاهرة، على بعد 70 كم شرق إسنا – محافظة الأقصر، فى الصحراء الشرقية”.

علاقة زلزال الأقصر بالسد العالي

وعن علاقة الزلزال بالسد العالي، أكد الدكتور عباس شراقي أن “مركز الزلزال يقع فى نطاق فوالق الصحراء الشرقية المحلية بين جبال البحر الأحمر والنيل، داخل وادى عبادى (شمال طريق مرسى علم - إدفو)، وليس له علاقة بالفالق الرئيسى بالبحر الأحمر، أو السد العالى”.

زلزال الأقصر مركزه فوالق الصحراء الشرقية



وأوضح الدكتور عباس شراقي أن “مصر ليست دولة زلزالية، وإن كان بها بعض النشاط الخفيف الذي يتركز عند الطرف الجنوبي لخليج السويس وشمال البحر الأحمر وحول خليج العقبة، حيث أخدود البحر الأحمر”.

وعن أخدود البحر الأحمر قال الدكتور شراقي: “هو أمتداد الأخدود الأفريقي، الذى يبدأ من من موزمبيق جنوبًا ممتدًا شمالًا عبر تنزانيا وكينيا وإثيوبيا والبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة والبحر الميت، إلى كتلة الأناضول فى تركيا”.

وعن النشطاء الزلزالي في هذه المنطقة بسبب الأخدود الإفريقي، قال عباس شراقي: “يزداد النشاط فى منطقتي القرن الأفريقي بما فيه إثيوبيا وشمال البحر الميت حتى تركيا”.

محطات الشبكة القومية ترصد زلزال الأقصر

يذكر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر سجلت، صباح اليوم الخميس، زلزالا بالقرب من مدينة إسنا، شعر بها بعض سكان المناطق القريبة من محافظة الأقصر دون وقوع أي خسائر.

زلزال الأقصر بسبب فوالق الصحراء الشرقية



أكدت التقارير الفنية أن زلزال الأقصر ليس لها أي علاقة بالفالق الرئيسي للبحر الأحمر أو منطقة السد العالي، مشيرين إلى أن هذا النوع من النشاط الزلزالي يندرج تحت بند “هزات محلية خفيفة”.

وأكد الخبراء الجيولوجيون أن مصر لا تقع ضمن أحزمة الزلازل النشطة عالميًّا، وينحصر النشاط الزلزالي “الخفيف” في مصر في مناطق محددة، مثل الطرف الجنوبي لخليج السويس، وشمال البحر الأحمر، وحول خليج العقبة (امتداد الأخدود الأفريقي العظيم).

