الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

مركزه فوالق بين البحر الأحمر والنيل، خبير جيولوجي يكشف علاقة زلزال الأقصر بالسد العالي

الأقصر
الأقصر
18 حجم الخط

زلزال الأقصر، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، علاقة الهزة الأرضية، التي شهدتها منطقة شرق إسنا بمحافظة الأقصر، بالسد العالي أو الفالق الرئيسي بالبحر الأحمر.

زلزال الأقصر يقع في نطاق فوالق الصحراء الشرقية

وأكد الدكتور عباس شراقي أن الهزة الأرضية التي وقعت صباح اليوم الخميس، في الأقصر أنها "خفيفة"، وصلت قوتها 4.1 درجة على مقياس ريختر، وكان زلزال الأقصر على عمق 4.5 كيلو متر، وعلى بُعد 70 كيلو مترا شرق إسنا بمحافظة الأقصر.   

 

زلزال يضرب محافظة الأقصر اليوم، فيتو
زلزال يضرب محافظة الأقصر اليوم، فيتو


وأوضح الدكتور عباس شراقي أن مصر ليست دولة زلزالية، وأن مركز الزلزال في مصر يقع فى نطاق فوالق الصحراء الشرقية المحلية بين جبال البحر الأحمر والنيل، داخل وادي عبادى (شمال طريق مرسى علم- إدفو).

وقال الدكتور عباس شراقي، في تدوينة عبر حسابه بـ “الفيس بوك”، عن زلزال الأقصر، الذي وقع صباح اليوم: “هزة أرضية خفيفة شرق إسنا: حدثت هزة أرضية خفيفة بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر على عمق 4.5 كم، صباح اليوم 25 ديسمبر 2025 الساعة 6:05 صباحا بتوقيت القاهرة، على بعد 70 كم شرق إسنا – محافظة الأقصر، فى الصحراء الشرقية”.

علاقة زلزال الأقصر بالسد العالي

وعن علاقة الزلزال بالسد العالي، أكد الدكتور عباس شراقي أن “مركز الزلزال يقع فى نطاق فوالق الصحراء الشرقية المحلية بين جبال البحر الأحمر والنيل، داخل وادى عبادى (شمال طريق مرسى علم - إدفو)، وليس له علاقة بالفالق الرئيسى بالبحر الأحمر، أو السد العالى”.  

زلزال الأقصر مركزه فوالق الصحراء الشرقيةـ فيتو
زلزال الأقصر مركزه فوالق الصحراء الشرقيةـ فيتو


وأوضح الدكتور عباس شراقي أن “مصر ليست دولة زلزالية، وإن كان بها بعض النشاط الخفيف الذي يتركز عند الطرف الجنوبي لخليج السويس وشمال البحر الأحمر وحول خليج العقبة، حيث أخدود البحر الأحمر”.

وعن أخدود البحر الأحمر قال الدكتور شراقي: “هو أمتداد الأخدود الأفريقي، الذى يبدأ من من موزمبيق جنوبًا ممتدًا شمالًا عبر تنزانيا وكينيا وإثيوبيا والبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة والبحر الميت، إلى كتلة الأناضول فى تركيا”.

وعن النشطاء الزلزالي في هذه المنطقة بسبب الأخدود الإفريقي، قال عباس شراقي: “يزداد النشاط فى منطقتي القرن الأفريقي بما فيه إثيوبيا وشمال البحر الميت حتى تركيا”.

محطات الشبكة القومية ترصد زلزال الأقصر

يذكر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر سجلت، صباح اليوم الخميس، زلزالا بالقرب من مدينة إسنا، شعر بها بعض سكان المناطق القريبة من محافظة الأقصر دون وقوع أي خسائر.

زلزال الأقصر بسبب فوالق الصحراء الشرقية، فيتو
زلزال الأقصر بسبب فوالق الصحراء الشرقية، فيتو


أكدت التقارير الفنية أن زلزال الأقصر ليس لها أي علاقة بالفالق الرئيسي للبحر الأحمر أو منطقة السد العالي، مشيرين إلى أن هذا النوع من النشاط الزلزالي يندرج تحت بند “هزات محلية خفيفة”.

وأكد الخبراء الجيولوجيون أن مصر لا تقع ضمن أحزمة الزلازل النشطة عالميًّا، وينحصر النشاط الزلزالي “الخفيف” في مصر في مناطق محددة، مثل الطرف الجنوبي لخليج السويس، وشمال البحر الأحمر، وحول خليج العقبة (امتداد الأخدود الأفريقي العظيم).

زلزال يضرب المنطقة الشرقية بالسعودية بقوة 4 ريختر

البحوث الفلكية يوضح تفاصيل زلزال تركيا وتأثيره على مصر (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زلزال الأقصر الدكتور عباس شراقي الزلزال في مصر هزة أرضية خفيفة السد العالي الأخدود الإفريقي

مواد متعلقة

زلزال يضرب المنطقة الشرقية بالسعودية بقوة 4 ريختر

زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب شمال اليابان وتحذيرات من موجات تسونامي

البحوث الفلكية يوضح تفاصيل زلزال تركيا وتأثيره على مصر (فيديو)

اليابان تحذر من تسونامي بعد زلزال بلغت شدته 7.6 ريختر

الأكثر قراءة

طفرة غير مسبوقة للتعليم العالي في 2025.. ريادة إقليمية للجامعات وحضور عالمي في أقوى 5 تصنيفات.. أرقام قياسية للبحث العلمي وتواجد استثنائي في "التايمز" و"شنغهاي"

تداول 22 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات أمم أفريقيا 2025

تثبيت أم تخفيض؟ السيناريوهات المتوقعة لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "هارون البنجاوي" فقيه المالكية وأستاذ كبار العلماء

أحمد مرتضي منصور يدعي مدنيا بمبلغ 250 ألف جنيه في قضية السباح يوسف محمد

14 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء اليوم

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الخميس 25-12-2025

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "هارون البنجاوي" فقيه المالكية وأستاذ كبار العلماء

صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، حكمها وأقوال العلماء فيها

المفتي يوضح كيفية أداء السنن عند الجمع بين الصلاتين بسبب المطر الشديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads