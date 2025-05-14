الأربعاء 14 مايو 2025
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أخبار مصر

بعد مصر، 3 دول عربية شعرت بزلزال كريت واليونان

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

زلزال مصر، أفاد مركز أبحاث علوم الأرض الألماني بأن زلزالًا شدته 6.3 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية صباح يوم الأربعاء.


وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 83 كيلومترًا.

في غضون ذلك، شعر السكان في بيروت ودمشق وفلسطين بـهزات أرضية.


وفي العاصمة اللبنانية بيروت، سُجلت هزتان قصيرتان، فيما رُصدت هزة خفيفة في القاهرة، وشعر بها أيضًا سكان المناطق الساحلية في شمال مصر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وفي العاصمة السورية دمشق، أكد سكان أنهم استيقظوا على وقع الهزة الأرضية التي أثارت القلق في صفوف الأهالي.

كما أشار مركز "جي إف زد" لرصد الزلازل إن الزلزال كان على عمق 83 كيلومترًا وشعر به سكان فلسطين ومصر وبلاد الشام.

ولا توجد معلومات عن سقوط ضحايا أو إصابات أو أضرار محتملة نتيجة الزلزال. ولم تصدر أي تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد "تسونامي" عقب الزلزال.

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