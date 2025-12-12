زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب شمال اليابان وتحذيرات من موجات تسونامي

18 حجم الخط

ضرب زلزال متوسط القوة، منطقة شمال شرق اليابان اليوم الجمعة، وذلك بعد أيام قليلة من زلزال ضرب نفس المنطقة ولكن بقوة أكبر.. ووفق بيانات رسمية، فإن قوة الزلزال الجديد بلغت نحو 6.5 درجة على مقياس ريختر، وقد وقع في تمام الساعة 02:44 بتوقيت جرينتش، وكان مركزه على بعد 130 كيلومترًا شمال شرق مدينة كوجى بمحافظة إيوات.

من جانبه، حذر مكتب الأرصاد الجوية الياباني من احتمال حدوث موجات "تسونامي" قد يصل ارتفاعها إلى متر واحد بعد الزلزال، وأن هذه الموجات التسونامية، قد تضرب محافظات هوكايدو وإيوات ومياجي، غير أن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أفادت بأنه لا يُتوقع حدوث أضرار ناجمة عن التسونامي بعد الزلزال الأخير.

تجدر الإشارة إلى أن ذات المنطقة قد شهدت زلزالًا منذ أيام بلغت قوته 7.5 على مقياس ريختر، وتسبب فى موجات تسونامي، وهو الأمر الذي دفع الجهات المختصة في اليابان، إلى إصدار تحذيرات من تسونامي جديد.

