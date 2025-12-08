الإثنين 08 ديسمبر 2025
خارج الحدود

اليابان تحذر من تسونامي بعد زلزال بلغت شدته 7.6 ريختر

اليابان تُصدر تحذيرًا
اليابان تُصدر تحذيرًا من تسونامي بعد زلزال بلغت شدته 7.6درجة
أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا عاجلًا من احتمال وقوع موجات تسونامي عقب زلزال قوي بلغت شدته 7.6 درجة ضرب السواحل الغربية للبلاد. 

وشعر السكان بالهزة في عدد من المقاطعات الساحلية، وسط اهتزازات عنيفة استمرت لثوانٍ طويلة، ما دفع السلطات لتفعيل نظام الإنذار الوطني.

 

السلطات اليابانية تُوجه أوامر إخلاء فورية وتحث السكان على الابتعاد عن الشريط الساحلي

 

وعقب الهزة، طالبت الحكومة اليابانية السكان في المناطق المعرضة للخطر بسرعة إخلاء منازلهم والتوجه إلى مناطق مرتفعة، محذرة من أن الموجات الأولى قد تصل خلال دقائق. 

وأكدت السلطات أن الأولوية الآن هي الحفاظ على الأرواح وتقليل المخاطر المحتملة.

تقارير أولية يابانية تشير إلى أضرار مادية وتعطل في شبكات الكهرباء والاتصالات

 

ووفق التقارير الأولية، تسبب الزلزال في انقطاعات للكهرباء بعدد من المناطق، بالإضافة إلى تعطل خدمات الاتصالات، بينما أظهرت صور أولية سقوط بعض الأبنية القديمة وانهيار أجزاء من الطرق في المناطق القريبة من مركز الهزة. ولم تتضح حتى الآن حصيلة الخسائر البشرية المحتملة.

 

حكومة طوكيو تشكل غرفة طوارئ وتنسق مع الجيش الياباني للمساعدة في عمليات الإجلاء

 

وأعلنت الحكومة اليابانية تشكيل غرفة طوارئ مركزية لمتابعة تطورات الموقف، بالتعاون مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية التي استُدعيت للمشاركة في عمليات الإخلاء والبحث والإنقاذ، في حال وقوع أي موجات عالية.

 

خبراء الزلازل يحذرون من هزات ارتدادية قوية في الساعات المقبلة

 

وحذر معهد الزلازل الياباني من احتمال وقوع هزات ارتدادية قد تكون "قوية وربما شديدة"، مما يزيد من احتمالات سقوط المزيد من المنشآت أو حدوث انزلاقات أرضية في الجبال القريبة من المناطق الساحلية.

 

اليابان تفعّل بروتوكولات ما بعد الزلازل وسط قلق دولي ومتابعة من مراكز الرصد العالمية

 

فيما أعلنت عدة دول ومراكز أبحاث دولية متخصصة في رصد الزلازل تسخير إمكاناتها لمتابعة التطورات في اليابان، مؤكدين أن المنطقة تُعد من أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًّا على مستوى العالم، ما يجعل احتمال وقوع تسونامي أمرًا واردًا بشدة.

