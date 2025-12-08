البحوث الفلكية يوضح تفاصيل زلزال تركيا وتأثيره على مصر (فيديو)

18 حجم الخط

كشف الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل جديدة بشأن الهزة الأرضية التي ضربت أنطاليا التركية.

وقال في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الإثنين: إن هذا الزلزال كان ضعيف للغاية في مصر والشعور به في مصر كان ضعيف للغاية وتم في جنوب غرب تركيا على بعد كبير عن مصر وفي أعماق كبيرة.

وأضاف الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هذه المنطقة في تركيا تعرف بأنها منطقة نشاط زلزالي وهذا الأمر ليس مفاجأ في هذه المنطقة المعروف عنها حدوث زلازال، متابعا أن:"زلزال تركيا الذي يدعى أنه شعر به المصريون ضعيف.. والهزة كانت ضعيفة وإحساس المواطنين قارب إحساس الميكنة الحديثة".

وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية، أصدر بيانا بشأن حدوث هزة أرضية، حيث سجلت الشبكة القومية للزلازل اليوم الإثنين فى تمام الساعة 12:21 مساء هزة أرضية على بعد 15 كم من أنطاليا في تركيا بقوة 5.24 درجة على مقياس ريختر غرب قبرص وبعمق 11.39 كم وفي خط عرض 36.89 شمال وخط طول 30.99 شرقا.

وورد إفادة للمعهد بشعور المواطنين بالهزة دون وقوع أى إصابات وخسائر.

