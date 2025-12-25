رئيس مجلس مدينة أوسيم يتابع ميدانيا خطة تطوير العشوائيات

18 حجم الخط

تفقد المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مجلس مدينة أوسيم، اليوم الخميس، مناطق العشوائيات بالقرى التابعة للمدينة، وذلك برفقة الدكتور أيمن حجازي، السكرتير العام للمدينة.

وقام خلال الجولة بتفقد سير العمل داخل المركز التكنولوجي، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، وتابع سير تلقي طلبات التصالح داخل المركز، وشدد على جميع العاملين بالمركز ضرورة تحسين معاملة الجمهور وتيسير خدماتهم.

كما قام رئيس مجلس المدينة بتفقد الصيانة والحملة الميكانيكية التابعة للوحدات المحلية، لرفع كفاءة جميع المعدات للاستغلال الأمثل، والعمل على رفع كفاءة منظومة النظافة.

وواصل المهندس ياسين سيد ياسين جولته التفقدية بمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية لتطوير الشوارع، ومن بينها أعمال تركيب بلاط الإنترلوك، التي تتم بمناطق مسجد البهواشي وشارع الجيش ومسجد عبد الحسيب بطيخ.

كما قاد رئيس مجلس المدينة أيضًا شن حملة إشغالات مكبرة بقرية بشتيل، استهدفت ضبط المخالفات وإعادة الانضباط للشارع، لفتح الطرق أمام المواطنين ومنع أي عوائق تعوق الحركة المرورية، بمناطق مزلقان لعبة وشارع الجمعية الزراعية، وتم رفع كافة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن المدينة، وأسفرت الحملة عن مصادرة 3 توك توك لترقيمها من منطقة المطحن.

وأصدر رئيس مجلس المدينة تكليفاته للمهندسين والعاملين بالمجلس بضرورة وضع خطة لتنظيم مواقف السيارات وأماكن تواجد الباعة الجائلين بمحيط مزلقان قرية بشتيل، وذلك من خلال وضع رؤية واضحة لكيفية وإمكانية نقلهم لباكيات أسفل محور الفريق كمال عامر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.