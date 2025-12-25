وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان مركزا تجاريا اليوم

18 حجم الخط

يفتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الخميس، في حضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مركز الإسماعيلية التجاري، المول التجارى الملحق بمنتجع الفيروز الواقع بطريق البلاجات.

معلومات عن مركز الإسماعيلية التجاري

ويقام "مركز الإسماعيلية التجاري – ISMAILIA OUTLET" على مساحة إجمالية ٦٥٠٠ م² بمنطقة حي العرب بالمحطة الجديدة نطاق حي أول، ويضم ١١٧ محلًا تجاريًّا، و٣ كافيتريات ومطاعم، ومبنى إداري، وغرفة تحكم مركزي، وكاميرات مراقبة، ووحدة إطفاء، وغرفة أمن وحراسة، وحمامين متعددين للرجال والسيدات، إلى جانب مسطح أخضر وساحة انتظار خارجية للسيارات.

أهمية مركز الإسماعيلية التجاري

وأكد محافظ الإسماعيلية أن مركز الإسماعيلية التجاري يمثل إضافة نوعية للبنية التجارية بالمحافظة، حيث يوفر منصة تسويقية حديثة لعرض المنتجات المحلية، خاصة منتجات المصانع القائمة بالقنطرة غرب والبياضية والمنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع الجافة والمنتجات الغذائية المعبأة، ويعزز حركة التجارة داخل مدينة الإسماعيلية.

وأشار المحافظ إلى أن أهمية المركز تنبع من كونه مجمعًا تجاريًا متكاملًا يتمتع بموقع متميز وقريب من موقف عمومي يربط المدينة بالمراكز المختلفة، ما يسهل وصول المواطنين ويعزز الربط المباشر بين المنتج والمستهلك، مع توفير مساحات عرض مجهزة وبقيمة إيجارية تنافسية تدعم صغار المصنعين وتتيح لهم نافذة بيع مستقرة داخل قلب المدينة.

وأكد أنه مازال بإمكان أبناء الإسماعيلية الجادين والراغبين في التعاقد بالتوجه لحي أول اعتبارًا من أول يناير القادم للتعاقد.

وكانت قد أنهت محافظة الإسماعيلية أمس الأربعاء كافة الاستعدادات لافتتاح مركز الإسماعيلية التجاري حيث تسلم عدد من التجار محالهم التجارية بالمركز كما وفرت محافظة الإسماعيلية، خطوط لنقل الركاب والمواطنين من المدينة إلى مقر المركز بالمحطة الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.