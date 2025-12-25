الخميس 25 ديسمبر 2025
محافظات

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان مركزا تجاريا اليوم

مركز الإسماعيلية
مركز الإسماعيلية التجاري، فيتو
يفتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الخميس، في حضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مركز الإسماعيلية التجاري، المول التجارى الملحق بمنتجع الفيروز الواقع بطريق البلاجات.  

نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الأهلية يتابع سير اختبارات كلية الصيدلة

جنايات الإسماعيلية تعقد ثاني جلسات محاكمة والد المتهم بقتل طفل الإسماعيلية بعد قليل

معلومات عن مركز الإسماعيلية التجاري 

ويقام "مركز الإسماعيلية التجاري – ISMAILIA OUTLET"  على مساحة إجمالية ٦٥٠٠ م² بمنطقة حي العرب بالمحطة الجديدة نطاق حي أول، ويضم ١١٧ محلًا تجاريًّا، و٣ كافيتريات ومطاعم، ومبنى إداري، وغرفة تحكم مركزي، وكاميرات مراقبة، ووحدة إطفاء، وغرفة أمن وحراسة، وحمامين متعددين للرجال والسيدات، إلى جانب مسطح أخضر وساحة انتظار خارجية للسيارات. 

أهمية مركز الإسماعيلية التجاري 

وأكد محافظ الإسماعيلية أن مركز الإسماعيلية التجاري  يمثل إضافة نوعية للبنية التجارية بالمحافظة، حيث يوفر منصة تسويقية حديثة لعرض المنتجات المحلية، خاصة منتجات المصانع القائمة بالقنطرة غرب والبياضية والمنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع الجافة والمنتجات الغذائية المعبأة، ويعزز حركة التجارة داخل مدينة الإسماعيلية.

وأشار المحافظ إلى أن أهمية المركز تنبع من كونه مجمعًا تجاريًا متكاملًا يتمتع بموقع متميز وقريب من موقف عمومي يربط المدينة بالمراكز المختلفة، ما يسهل وصول المواطنين ويعزز الربط المباشر بين المنتج والمستهلك، مع توفير مساحات عرض مجهزة وبقيمة إيجارية تنافسية تدعم صغار المصنعين وتتيح لهم نافذة بيع مستقرة داخل قلب المدينة. 

وأكد أنه مازال بإمكان أبناء الإسماعيلية الجادين والراغبين في التعاقد بالتوجه لحي أول اعتبارًا من أول يناير القادم للتعاقد.

وكانت قد أنهت محافظة الإسماعيلية أمس الأربعاء كافة الاستعدادات لافتتاح مركز الإسماعيلية التجاري حيث تسلم عدد من التجار محالهم التجارية بالمركز كما وفرت محافظة الإسماعيلية، خطوط لنقل الركاب والمواطنين من المدينة إلى مقر المركز بالمحطة الجديدة. 

