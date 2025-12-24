الوطنية للطوارئ تنفذ تدريبا عمليا لسيناريو إدارة الأزمة في فايد بالإسماعيلية

18 حجم الخط

نفذت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، تدريبا عمليا لسيناريو إدارة أزمة بمركز ومدينة فايد.

الهدف من عقد التدريب

وذلك لصقل مهارة إدارة الأزمات والكوارث للأجهزة التنفيذية بالمحافظة وطرق التعامل المثلى مع كافة الأزمات الوارد حدوثها بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

أدار الأزمة من المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية العميد حمدي هندي معاون الوزير المحافظ للشبكة ومن مركز ومدينة فايد، محمد علي رئيس المركز والمدينة.

ويهدف التدريب إلى صقل مهارات أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة للاستعداد والاستجابة السريعة في المواقف الحرجة، والتركيز على تعزيز قدرة المشاركين على وضع خطط فعالة لإدارة الطوارئ الصحية والمجتمعية.

أبرز محاور التدريب

تضمن محتوى التدريب شرح عدة موضوعات هامة، منها تعريف الأزمات والكوارث ومعرفة الفرق بينهما وأنواع الأزمات المختلفة مثل الأزمات الطبيعية والصحية والصناعية والبيئية.

خطة الأجهزة التنفيذية في التعامل مع الكوارث

كما تناول التدريب خطة كافة الأجهزة التنفيذية للتعامل مع إدارة الأزمات، والتي تشمل الاستعداد، والاستجابة، والتعافي، وأهمية الوقاية المستقبلية هذا إلى جانب تحديد وتسليط الضوء على خريطة المخاطر المحتمل وقوعها بالمحافظة لوضع الخطط والإجراءات المستقبلية لتفادي تلك الأزمات وتقليل نسبة الخسائر بجانب ضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لاتخاذ خطوات سريعة وفعالة في إدارة الأزمة.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية في تعزيز قدرة الجهاز التنفيذي بالمحافظة على مواجهة التحديات الطارئة بفعالية، مما يساهم في رفع مستوى الاستجابة في الأزمات والكوارث ومن تقليل الخسائر المتوقعة من جراء الأزمات.

