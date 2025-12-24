الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الوطنية للطوارئ تنفذ تدريبا عمليا لسيناريو إدارة الأزمة في فايد بالإسماعيلية

جانب من التدريب،
جانب من التدريب، فيتو
18 حجم الخط

نفذت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، تدريبا عمليا لسيناريو إدارة أزمة بمركز ومدينة فايد.

تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على معلم الإسماعيلية بمقص لـ 31 ديسمبر

استئناف محاكمة المتهم بالتعدي على معلم بمقص في الإسماعيلية اليوم

الهدف من عقد التدريب 

وذلك لصقل مهارة إدارة الأزمات والكوارث للأجهزة التنفيذية بالمحافظة وطرق التعامل المثلى مع كافة الأزمات الوارد حدوثها بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهاز التنفيذي بالمحافظة. 

 

جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو

أدار الأزمة من المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية العميد حمدي هندي معاون الوزير المحافظ للشبكة ومن مركز ومدينة فايد، محمد علي رئيس المركز والمدينة.

 

ويهدف التدريب إلى صقل مهارات أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة للاستعداد والاستجابة السريعة في المواقف الحرجة، والتركيز على تعزيز قدرة المشاركين على وضع خطط فعالة لإدارة الطوارئ الصحية والمجتمعية.

جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو

أبرز محاور التدريب 

 

تضمن محتوى التدريب شرح عدة موضوعات هامة، منها تعريف الأزمات والكوارث ومعرفة الفرق بينهما وأنواع الأزمات المختلفة مثل الأزمات الطبيعية والصحية والصناعية والبيئية.

 

خطة الأجهزة التنفيذية في التعامل مع الكوارث 

 

كما تناول التدريب خطة كافة الأجهزة التنفيذية للتعامل مع إدارة الأزمات، والتي تشمل الاستعداد، والاستجابة، والتعافي، وأهمية الوقاية المستقبلية هذا إلى جانب تحديد وتسليط الضوء على خريطة المخاطر المحتمل وقوعها بالمحافظة لوضع الخطط والإجراءات المستقبلية لتفادي تلك الأزمات وتقليل نسبة الخسائر بجانب ضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لاتخاذ خطوات سريعة وفعالة في إدارة الأزمة.

 

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية في تعزيز قدرة الجهاز التنفيذي بالمحافظة على مواجهة التحديات الطارئة بفعالية، مما يساهم في رفع مستوى الاستجابة في الأزمات والكوارث ومن تقليل الخسائر المتوقعة من جراء الأزمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة الأزمات والكوارث الأزمات والكوارث الإسماعيلية اليوم الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فايد بالاسماعيلية

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على معلم الإسماعيلية بمقص لـ 31 ديسمبر

قومي المرأة بالإسماعيلية ينظم فعاليات توعوية ضمن مشروع تنمية الأسرة

رئيس مياه القناة يتابع أعمال إصلاح هبوط مطبق الصرف بالشارع التجارى بالإسماعيلية (صور)

رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية: المركز التجاري «Ismailia Out Let» يخدم التاجر ويقضي على الأسواق العشوائية

الأكثر قراءة

تحرش وجريمة مش رقية، عالم أزهري يفجّر مفاجآت حول فيديو الضرب باسم إخراج الجن

الجزائر في الصدارة، ترتيب المجموعة الخامسة لأمم أفريقيا

زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بعد حملة «أنت أقوى»

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع جنوب أفريقيا قبل لقاء الجمعة

بعد فيديو شكوى أحد المواطنين، إجراءات عاجلة من الأوقاف بشأن تشغيل مكبرات المساجد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

التشكيل الرسمي لمباراة كوت ديفوار وموزمبيق في أمم أفريقيا 2025

أمم أفريقيا 2025، الجزائر تتقدم على السودان بهدف محرز في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

محظورات على صاحب العمل وفقا للقانون الجديد، تعرف عليها

الاستثمار الآمن، ارتفاع مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الأكل من العقيقة أم إخراجها بالكامل؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل قبول العوض حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الشعراوي يوضح شرط بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads