جيش الاحتلال: قتلنا شخصين اقتربا من الخط الأصفر في جنوب قطاع غزة

18 حجم الخط

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس: قتلنا شخصين اقتربا من الخط الأصفر في جنوب قطاع غزة، زاعما أنهم شكلا تهديدا لقواتنا.

الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق ‎غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مسئول، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يوافق على موقف مستشاري ترامب بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق ‎غزة.

وأفادت هيئة البث العبرية نقلا عن مصادر مساء أمس الأربعاء، بأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة لن تبدأ قبل إعادة جثمان آخر رهينة إسرائيلي.

في سياق متصل، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، غازي حمد، أمس، إنه لا توجد معلومات مؤكدة بشأن الجثة الأخيرة للأسير الإسرائيلي، مؤكدًا أنهم مستمرون في البحث عن أي بيانات تمكنهم من العثور عليها وتسليمها وفق الإجراءات المتفق عليها.

حماس تكشف عن رصد 900 خرقا للاحتلال في غزة منذ الاتفاق

وأضاف حمد أن حركة حماس سجلت نحو 900 خرق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، موضحًا أن هذه الخروقات تشمل تحركات عسكرية واعتداءات على المدنيين، وهي مؤشر على استمرار التوتر رغم التفاهمات القائمة.

حماس: ملتزمون بالاتفاقيات والتفاهمات حرصا على المدنيين في غزة

وأكد عضو المكتب السياسي أن حماس تتابع الوضع عن كثب وتعمل على توثيق جميع الانتهاكات، مع الالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات التي تهدف إلى حماية المدنيين والحفاظ على التهدئة في قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات المبرمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.