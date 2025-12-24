بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

18 حجم الخط

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وبرامج العمل الحكومية في مختلف القطاعات.

مناقشة مستجدات الملفات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية

ويستعرض الاجتماع تقارير تتعلق بالأوضاع الاقتصادية، وتطورات عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، إلى جانب مناقشة مستجدات الملفات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية.

ومن المقرر أن يعقب الاجتماع المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، لعرض أبرز قرارات الاجتماع والرد على أسئلة الصحفيين ووسائل الإعلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.