الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
18 حجم الخط

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وبرامج العمل الحكومية في مختلف القطاعات.

مناقشة مستجدات الملفات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية

ويستعرض الاجتماع تقارير تتعلق بالأوضاع الاقتصادية، وتطورات عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، إلى جانب مناقشة مستجدات الملفات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية.

ومن المقرر أن يعقب الاجتماع المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، لعرض أبرز قرارات الاجتماع والرد على أسئلة الصحفيين ووسائل الإعلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العاصمة الإدارية الجديدة المشروعات الخدمية والتنموية مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 عقود لإقامة مجمعات صناعية جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة بـ"الفهميين" (صور)

رئيس الوزراء يتفقد غدًا مشروعات «حياة كريمة» بمحافظة الجيزة

الأكثر قراءة

ابنة شقيقة طارق الأمير تكشف سبب وفاته

5 معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل طارق الأمير

بالأسماء، قرار جمهوري بشأن لجنة إجراءات التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية

مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو التعدي على طالبة الطب بالشرقية

برد قارس يضرب الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

الخشت بين العقل والتراث المغلق

سعر الخضار اليوم، انخفاض 11 صنفًا منها الطماطم والبطاطس وقفزة في البامية

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 24-12-2025

108 آلاف جنيه لطن الألومنيوم، أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر الدولار يسجل 448.73 جنيها للبيع في بنك السودان المركزي اليوم الأربعاء

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ما يُسمى بـ"طلعة رجب" لتوزيع الصدقات عند المقابر؟ الإفتاء تجيب

"كلام عجيب"، رد قوي من أمين الفتوى على تحريم الصيام في شهر رجب

تفسير حلم تناول العسل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads