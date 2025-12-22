الإثنين 22 ديسمبر 2025
حوادث

أسوة بالنيابة، سارة خليفة تطلب تصوير ونشر مرافعة دفاعها فى قضية المخدرات الكبرى

سارة خليفة
سارة خليفة
طالبت المتهمة  سارة خليفة، خلال جلسة محاكمتها في اتهامها بجلب وتصنيع المخدرات، من هيئة المحكمة ومن داخل قفص الاتهام، بالسماح بتصوير وإذاعة مرافعة محاميها، أسوة بمرافعة النيابة العامة التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتقدم دفاع المتهمة في بداية الجلسة الأولى بطلب رسمي إلى هيئة المحكمة، التمس فيه السماح بتصوير المرافعة، معتبرًا أن بث مرافعة النيابة دون مرافعة الدفاع يخل بمبدأ العدالة ويؤثر على الرأي العام.

 

اتهامات خطيرة قد تصل للمؤبد

 وتواجه المتهمة سارة خليفة وباقي أفراد التشكيل عقوبات مشددة وفقا للقانون المصري، حيث تصل عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة إلى السجن المؤبد.

 

التحفظ على أموال المتهمين

وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدة حساباتهم البنكية، قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة ضد التشكيل العصابي.

وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين بتشكيل منظمة إجرامية يتزعمها بعض عناصرها، تخصصت في تخليق مواد مخدرة بغرض الاتجار، عبر استيراد المواد الخام من خارج البلاد. 

وتوزعت الأدوار بين أفراد التشكيل، فتكلف البعض بجلب المواد الخام، وتولى آخرون عمليات التصنيع، بينما قام باقي المتهمين بترويج المواد المخدرة بعد تصنيعها.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا أحد العقارات السكنية مقرا لتخزين المواد المخدرة وتصنيعها، وضبط بحوزتهم أكثر من سبعمائة وخمسين كيلو جراما من المواد المخدرة المصنعة والخامات الداخلة في إنتاجها.

