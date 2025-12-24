كشف ملابسات فيديو سيدة تتعدى على عامل مدعية أنها زوجة ضابط شرطة بالجيزة

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى إحدى السيدات بالسب على عامل بأحد المحال والإدعاء بكون زوجها ضابط شرطة بالجيزة وضبط مرتكبة الواقعة.

رصدت الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى إحدى السيدات بالسب على عامل بأحد المحال والإدعاء بكون زوجها ضابط شرطة بالجيزة.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدتها الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور – متزوجة من عامل "له معلومات جنائية").

وبمواجهتها أقرت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين عامل بأحد محال إطارات السيارات بسبب طلبه تحريك سيارتها من أمام المحل فقامت بالتعدى عليه على النحو المُشار إليه وادعت "على غير الحقيقة" بكونها زوجة ضابط شرطة لتحسين صورتها أمام العاملين بالمحل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.