كشف ملابسات فيديو سيدة تتعدى على عامل مدعية أنها زوجة ضابط شرطة بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى إحدى السيدات بالسب على عامل بأحد المحال والإدعاء بكون زوجها ضابط شرطة بالجيزة وضبط مرتكبة الواقعة.

رصدت الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى إحدى السيدات بالسب على عامل بأحد المحال والإدعاء بكون زوجها ضابط شرطة بالجيزة.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدتها الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور – متزوجة من عامل "له معلومات جنائية").

وبمواجهتها أقرت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين عامل بأحد محال إطارات السيارات بسبب طلبه تحريك سيارتها من أمام المحل فقامت بالتعدى عليه على النحو المُشار إليه وادعت "على غير الحقيقة" بكونها زوجة ضابط شرطة لتحسين صورتها أمام العاملين بالمحل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

