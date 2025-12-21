رئيس جامعة القناة يفتتح النسخة الـ33 لمعرض الكتاب السنوي

18 حجم الخط

افتتح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، فعاليات معرض الكتاب السنوي في نسخته الـ33، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم منظومة البحث العلمي، وتعزيز ثقافة القراءة والاطلاع داخل المجتمع الجامعي.

إتاحة أحدث الإصدارات أمام الباحثين وطلاب الدراسات العليا

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، في كلمته خلال الافتتاح، أن معرض الكتاب السنوي يُعد أحد الفعاليات الثقافية والعلمية الراسخة التي تحرص الجامعة على تنظيمها بانتظام، لما يمثله من أهمية كبيرة في إتاحة أحدث الإصدارات العلمية والثقافية أمام الباحثين وطلاب الدراسات العليا، ودعم مسيرة التطوير الأكاديمي.

جانب من الافتتاح، فيتو

وأشار إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم المكتبات الجامعية باعتبارها ركيزة أساسية للعملية التعليمية والبحثية.

توفير مصادر معرفية متنوعة تخدم مختلف التخصصات

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المعرض يأتي في إطار استراتيجية الجامعة للارتقاء بالبحث العلمي، وتوفير مصادر معرفية متنوعة تخدم مختلف التخصصات، مؤكدًا أن مشاركة دور نشر متميزة تتيح محتوى علميًا حديثًا يسهم في دعم الباحثين وتشجيع طلاب الدراسات العليا على الاطلاع المستمر ومتابعة كل جديد في مجالاتهم العلمية.

جانب من الافتتاح، فيتو

وجاء المعرض بإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور عمداء الكليات، ووكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومديري عموم قطاع الدراسات العليا والبحوث، ومنسق عام الأنشطة الطلابية، وأمين عام الجامعة المساعد.



وشارك في المعرض عدد من دور النشر، والتي أسهمت في توفير مجموعة متنوعة من الكتب في مختلف التخصصات العلمية والثقافية، بما يدعم منظومة البحث العلمي ويشجع على القراءة والاطلاع داخل مكتبات كليات الجامعة، مع إتاحة الفرصة للباحثين وطلاب الدراسات العليا للاطلاع على أحدث الإصدارات بأسعار مناسبة.

كما شارك في فعاليات الافتتاح فريق عمل المكتبة المركزية، ومسئولو المكتبات بكليات الجامعة، إلى جانب طلاب كلية الهندسة والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، في مشهد يعكس التفاعل الإيجابي بين مختلف مكونات المجتمع الجامعي.

وشهد الافتتاح حضور وفد من مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، برئاسة غادة البدري، مدير عام الخدمات التربوية والأنشطة الطلابية، في تأكيد على أهمية التعاون بين الجامعة والمؤسسات التعليمية المختلفة.

وألقت الكلمة الافتتاحية للمعرض الطالبة جنى أحمد محمد، الطالبة بالفرقة الأولى بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، حيث عبّرت عن اعتزازها بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي المهم، ودور المعرض في توسيع مدارك الطلاب وتنمية وعيهم العلمي والثقافي.

طابع فرعوني لحفل افتتاح المعرض

واتسم حفل الافتتاح بالطابع الفرعوني المميز، من خلال مشاركة إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، تحت إشراف حنان هنداوي، مدير إدارة الموهوبين بالمديرية، وتوجيه عام المكتبات تحت إشراف انتصار مسعد، موجه عام المكتبات بالمديرية، في لوحة فنية عكست الهوية الحضارية المصرية.

وشاركت في فعاليات الافتتاح عدد من مدارس مديرية التربية والتعليم، شملت مدرسة هيئة قناة السويس الخاصة عربي، ومدرسة هيئة قناة السويس لغات، ومدرسة الطائف، ومدرسة 25 يناير، ومدرسة 16 أكتوبر، ومدرسة الإعلام الرسمية، ومدرسة 24 أكتوبر، في إطار تعزيز التواصل الثقافي بين الجامعة والمجتمع المحلي.

وتستمر فعاليات معرض الكتاب السنوي الثالث والثلاثين بجامعة قناة السويس خلال الفترة من اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 وحتى يوم السبت 3 يناير 2026، بما يتيح الفرصة لأكبر عدد من الزائرين للاستفادة من محتواه العلمي والثقافي.

