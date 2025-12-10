رئيس جامعة القناة يتفقد أعمال التطوير الشاملة بوحدة الطوارئ بالمستشفى الجامعي

18 حجم الخط

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة ميدانية موسعة داخل المستشفى الجامعي لتفقد أعمال التطوير الجارية بوحدة الطوارئ بالدور الأرضي، وذلك في إطار خطة الجامعة الشاملة للارتقاء بالبنية التحتية لمستشفياتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور أحمد أنور عبد الغني، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة مروة عرابي، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

جانب من الجولة، فيتو

طفرة حقيقية فى مسار تحديث

وأكد رئيس الجامعة خلال الجولة أن أعمال التطوير الحالية تمثل طفرة حقيقية في مسار تحديث المستشفيات الجامعية، موضحًا أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا برفع كفاءة وحدات الطوارئ نظرًا لما تمثله من أهمية قصوى في إنقاذ الأرواح والتعامل السريع مع الحالات الحرجة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير الإنشائية والطبية الحديثة والإسراع في استكمال الأعمال بما يعزز القدرة التشغيلية للوحدة.

وأوضح الدكتور ناصر مندور أن وحدة الطوارئ بعد تطويرها ستضم منظومة متكاملة لخدمة المرضى تشمل ثلاث غرف للكشف، وغرفة صدمات مجهزة بأحدث الإمكانات، وغرفة إفاقة، وغرفتي فرز لاستقبال الحالات الطارئة، وغرفتي ملاحظة (رجالي وحريمي)، وغرفتي تغيير ملابس، إضافة إلى غرفة أشعة، وغرفة سونار، وغرفة معمل، وغرفة تجبيس، وغرفتي عزل، فضلًا عن الغرف الخدمية والمكاتب الإدارية والحمامات العامة. مؤكدًا أن هذه التجهيزات تأتي لتوفير بيئة علاجية متكاملة ترفع من جودة الخدمة وسرعة التدخل الطبي.

تنفيذ رؤية الجامعة للتطوير

وخلال جولته، شدد رئيس الجامعة على أن هذا التطوير يأتي ضمن رؤية واضحة للجامعة تهدف إلى تعزيز التكامل بين البنية التحتية الحديثة والتجهيزات الطبية المتقدمة وبرامج تدريب الكوادر البشرية، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة لمواطني إقليم القناة وسيناء.

وأكد أن المستشفيات الجامعية تمضي قدمًا في تنفيذ خطة التطوير الشامل للوحدات الحرجة لتحقيق أعلى درجات الجودة والأمان.

واختتم الدكتور ناصر مندور جولته بالتأكيد على أن تطوير وحدة الطوارئ يمثل خطوة أساسية في سلسلة من مشروعات التطوير المستمرة داخل المستشفيات الجامعية، دعمًا لدورها الحيوي كصرح طبي وتعليمي يخدم المجتمع ويرتقي بمنظومة الرعاية الصحية.

