تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على معلم الإسماعيلية بمقص لـ 31 ديسمبر

واقعة التعدي على
واقعة التعدي على معلم بمقص بالإسماعيلية، فيتو
أجلت محكمة جنح أبوصوير المنعقدة بمقر مجمع محاكم الإسماعيلية، اليوم الأربعاء جلسة المتهم بالتعدي على معلم الإسماعيلية بمقص لجلسة 31 من شهر ديسمبر الجارى، وذلك للنطق بالحكم في القضية. 

استئناف محاكمة المتهم بالتعدي على معلم بمقص في الإسماعيلية اليوم

1044 مواطنا يستفيدون من القافلة الطبية بقرية العقادة بـ الإسماعيلية

 

كانت جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية، أمرت بتجديد حبس المتهم بالتعدي على معلم بمدرسة المجاورة الإعدادية بمركز ومدينة أبوصوير، 15 يوما على ذمة التحقيقات والقضية.

كما قررت النيابة إخلاء سبيل والدة المتهم، بعد سماع أقوالها في إطار التحقيقات الجارية بشأن ملابسات الواقعة، دون توجيه اتهامات مباشرة لها، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.

تفاصيل الواقعة   

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد باقتحام أحد الأشخاص لمدرسة المجاورة الإعدادية بنات بمدينة المستقبل أثناء اليوم الدراسي، وقيامه بالتعدي على أحد المعلمين باستخدام "مقص"، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي، وعلى الفور تم نقل المعلم المصاب لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية.  

انتقال قوة إلى المدرسة محل البلاغ 

وعلى إثر البلاغ، انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط المتهم، واقتياده إلى القسم، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيق فورًا.  

الاستماع إلى أقوال الشهود العيان 

واستمعت جهات التحقيق لأقوال المعلم المصاب، وعدد من العاملين بالمدرسة، إلى جانب شهود العيان، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط المدرسة، للوقوف على تفاصيل الواقعة وأسبابها، والتحقق من مدى تعمد المتهم الاعتداء داخل المنشأة التعليمية.   

وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف كافة الملابسات، وتحديد الدوافع الحقيقية وراء الواقعة، خاصة في ظل حساسية المكان الذي شهد الحادث، باعتباره منشأة تعليمية يفترض أن تتوافر بها أعلى درجات الأمان للمعلمين والطلاب.  

وأثارت الواقعة حالة من الاستياء داخل الأوساط التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، وسط مطالبات بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية داخل المدارس، واتخاذ خطوات رادعة للتصدي لأي محاولات للاعتداء على المعلمين أو المساس بسلامتهم أثناء أداء عملهم، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية، وهيبة المؤسسات التعليمية.

